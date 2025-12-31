Ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφο της 30/12/2025 (Αρ. Πρωτ. ΔΑ3Α/972/οικ.31836) παρέχει συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή της απόφασης 255/21-08-2025 (Β΄ 4723) σχετικά με την παροχή και τον έλεγχο αναπνευστικών συσκευών σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ.

Για τις αναπνευστικές συσκευές που αφορούν την αντιμετώπιση της άπνοιας (ICD-10 G47.3), διευκρινίζεται ότι στο φυσικό αρχείο που αποστέλλεται προς έλεγχο κατά την εκτέλεση της αρχικής γνωμάτευσης μπορεί, αντί αντιγράφου του πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην Ιατρική του Ύπνου, να τίθεται σφραγίδα του ιατρού που διενήργησε τη μελέτη ύπνου επί της γνωμάτευσης.Η σφραγίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες (ενδεικτικά: «Εκπαιδευμένος/η στην Ιατρική του Ύπνου» και αριθμό πρωτοκόλλου πιστοποιητικού εκπαίδευσης), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του αρμόδιου φορέα έκδοσης.Δείτε την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

