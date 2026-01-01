2026-01-01 07:30:02

ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ



Ομάδα εργασίας: (Αγγ.Μπογόρδου-Ευτ.Αθανασίου-Αλεξ.Εξαρχος-Στ. Ντίνος)



Μετάφραση: Στις 12 Μάη. Ο καιρός που πέθανε ο Παναγιώτης Ζούπας στη Βόνιτσα. Όποιος να έρθει να λειτουργήσει εδώ στον Άγιο Νικόλα στη Σέλλιανη, να τον μνημονεύει. Γράφω εγώ ο Θανάσης του Ζούπα στο έτος 1800.



Γραφή[1] πάνω σε αγιογραφία στο εξωκλήσι του Αγίου Νικολάου στη Σέλλιανη Σωπικίου[2]



Αγιος Νικόλαος Σέλιανης Σωπικίου.



Ποιος ήταν ο Παναγιώτης Ζούπας ; Τι σχέση είχε με τη Βόνιτσα; Που είναι η Σέληανη; Πως πέθανε; Γιατί η μνήμη του αναγράφθηκε πάνω σε αγιογραφία;. Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ