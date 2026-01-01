Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες χτεσινές ειδήσεις του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρεται στην κυκλοφορία του τεύχους Δεκεμβρίου του περιοδικού «Ευκλείδης Β’», της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ). Στην ύλη του περιοδικού περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: «Θέματα «Θαλής» 2025», «Η νιφάδα του Koch», «Το παράδοξο του Monty Hall», «Τα Μαθηματικά και η Ναυσιπλοΐα» κά.

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (www.frontpages.gr/protoselida/20251223/668/Ευκλείδης-Β’).

Από την άλλη, οι φυσικοί κάθε πρωτοχρονιά περιμένουν τον Άη Βασίλη να τους φέρει το αντίστοιχο περιοδικό των Φυσικών. Ματαίως.

Και συμπληρώνω την ωραία ανάρτηση: Οι φυσικοί κάθε πρωτοχρονιά περιμένουν τον Άη Βασίλη να τους φέρει ένα επιμελητήριο Φυσικών στα πρότυπα του ΤΕΕ και της ΕΕΧ, ώστε να μας πέρνουν σοβαρά ως κλάδο και να αποκτήσουμε επαγγελματικά δικαιώματα. Καλή χρονιά με υγεία εύχομαι.