Στο Κακουργιοδικείο φαρμακοποιός για απάτη 488.916,07 ευρώ σε βάρος του δημοσίου – Η δίκη θα διεξαχθεί στο Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου

Στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου οδηγείται στις 3 Φεβρουαρίου, υπόθεση που αγγίζει έναν από τους πιο ευαίσθητους πυλώνες του δημόσιου συστήματος υγείας: τις αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους και τους όρους εκταμίευσης δημόσιου χρήματος.

Στο εδώλιο θα καθίσει φαρμακοποιός από τη Ρόδο, κατηγορούμενος για απάτη κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με το φερόμενο παράνομο όφελος και αντίστοιχη ζημία του κράτους, να ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 488.916,07 ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο των 120.000 ευρώ, που μετατρέπει την πράξη σε κακούργημα.

Πώς στήθηκε η φερόμενη απάτη

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 

....το χρονικό διάστημα από 17 Ιουνίου 2013 έως 11 Μαΐου 2018, ο κατηγορούμενος φέρεται να παρουσίαζε ψευδώς στους αρμόδιους υπαλλήλους ότι ήταν ασφαλιστικά ενήμερος, προκειμένου να εισπράττει κανονικά χρηματικά ποσά από τον ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, η δικογραφία αποδίδει στον φαρμακοποιό το ακριβώς αντίθετο: ότι διατηρούσε αρρύθμιστες οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς του Δημοσίου, γεγονός που απέκλειε τη νόμιμη καταβολή των αποζημιώσεων.


Πλαστές ασφαλιστικές ενημερότητες

Για να ενισχύσει, κατά το κατηγορητήριο, τις ψευδείς παραστάσεις του, φέρεται να προσκόμισε οκτώ (8) πλαστές ασφαλιστικές ενημερότητες, με συγκεκριμένους αριθμούς πρωτοκόλλου και ημερομηνίες, που εκτείνονται από το 2013 και τα επόμενα έτη. Η υπόθεση, που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα κενά ελέγχου στις αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ, αναμένεται να εξεταστεί σε βάθος στο ακροατήριο, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για το ύψος του ποσού, όσο και για τον τρόπο, με τον οποίο φέρεται να παρακάμφθηκαν οι δικλίδες ασφαλείας του συστήματος.
zougla.gr
