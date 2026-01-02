Πόσο μου αρέσει να χαζεύω εικόνες από τους δορυφόρους, φίλοι!

Αυτή είναι χθεσινή εικονα είναι η χιονισμένη Λήμνος από το διάστημα. Σύμφωνα με τον Δρ. Κ. Λαγουβάρδο (ΕΑΑ), ισχυρές χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές του Βορείου Αιγαίου από το βράδυ έως το ξημέρωμα της Πρωτοχρονιάς του 2026. Η Λήμνος βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοκάλυψη σχεδόν στο 100% του νησιού (με εξαίρεση την περιοχή της Αλυκής στα βορειοανατολικά).Η δορυφορική εικόνα από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, που ελήφθη το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Ιανουαρίου 2026 αποτυπώνει μια εντυπωσιακή, πάλλευκη Λήμνο που θυμίζει σκηνές από τον Αρκτικό Κύκλο