Οδηγός χρήσης για την ηλεκτρονική υποβολή εκτελεσμένων συνταγών του Προγράμματος Πρόληψης Παχυσαρκίας
2026-01-28 12:58:55
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ για το “Σύστημα Ελέγχου Συνταγών Παχυσαρκίας – Σύντομος Οδηγός Χρήσης” που αναφέρεται στον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής των εκτελεσμένων συνταγών του προγράμματος για την παχυσαρκία στη σχετική πλατφόρμα.
Επίσης, σας επισυνάπτουμε το “Χρονοδιάγραμμα καταχώρησης συνταγών και έκδοσης τιμολογίων στο Πρόγραμμα Πρόληψης και αντιμετώπισης της Παχυσαρκίας” του Π.Φ.Σ., με τα σημαντικά σημεία και στάδια τα οποία χρήζουν της προσοχής σας.
Με Εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
farmakopoioi
