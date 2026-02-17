





Στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ, ο Αλέξης Παπαχελάς ανοίγει τον «Φάκελο 17Ν»: της οργάνωσης που δολοφόνησε 23 ανθρώπους, άφησε πίσω της δεκάδες τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων με τις δικές τους ανοιχτές πληγές και στοίχειωσε την Ελλάδα για δεκαετίες.

Το κουβάρι της υπόθεσης αρχίζει και ξετυλίγεται με τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA Ρίτσαρντ Γουέλς τον Δεκέμβριο του 1975 και φτάνει μέχρι τη σύλληψη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στους Λειψούς το 2002 και την παράδοση του Δημήτρη Κουφοντίνα στη ΓΑΔΑ.

Για πρώτη φορά καταθέτουν τις μαρτυρίες τους Έλληνες και Αμερικανοί, που βρέθηκαν στον τόπο της δολοφονίας του Γουέλς και χειρίστηκαν τις πρώτες έρευνες, οι οποίες εκτείνονταν από την Κύπρο έως την Κούβα και την Μέση Ανατολή.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει τι κρυβόταν πίσω από τις γκάφες και το κυνήγι των φαντασμάτων των ελληνικών και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες έβαλαν στο στόχαστρό τους ακόμη και διάσημους Έλληνες υπεράνω κάθε υποψίας. Αποκαλύπτεται ακόμη το σχέδιο που είχαν στο συρτάρι οι Αμερικάνοι για να συλλάβουν και να μεταφέρουν στις ΗΠΑ για να δικαστούν μέλη της 17Ν για τα οποία υπήρχαν στοιχεία πριν τις συλλήψεις τους.

Συγγενείς ξένων θυμάτων, ένα καταδικασμένο για δολοφονίες μέλος της 17 Νοέμβρη, αξιωματούχοι βρετανικών και αμερικανικών υπηρεσιών και οι βασικοί Έλληνες αξιωματούχοι που ηγήθηκαν της εξάρθρωσης, μιλούν στην κάμερα του ντοκιμαντέρ.

Ο «Φάκελος 17Ν» κλείνει με την ανάμειξη των βρετανικών υπηρεσιών μετά τη δολοφονία του βρετανού στρατιωτικού Στίβεν Σόντερς, το κυνήγι για τον αρχηγό της 17Ν σε όλο τον πλανήτη και το ντόμινο των αποκαλύψεων που ακολούθησε την έκρηξη της βόμβας στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2002.

Το ντοκιμαντέρ απαντά όμως και σε μερικά κρίσιμα ερωτήματα:

-Γιατί απέτυχαν οι ελληνικές και αμερικανικές αρχές να εξαρθρώσουν την οργάνωση-φάντασμα για 27 χρόνια;

-Τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε εκραγεί η βόμβα στα χέρια του Σάββα Ξηρού;

-Υπάρχουν μέλη της 17Ν που δεν συνελήφθησαν ποτέ;

Μαζί με τις μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, έρχονται για πρώτη φορά στη δημοσιότητα άγνωστα ντοκουμέντα και βίντεο από τις γιάφκες της 17 Νοέμβρη και φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από τη δράση της οργάνωσης που τρομοκράτησε την Ελλάδα για 27 χρόνια.

Ο Α’ κύκλος των τεσσάρων επεισοδίων έρχεται τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και κάθε Δευτέρα στις 21.00.







Πηγή: tvnea.com