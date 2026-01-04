





Πρωτοφανή αριθμό θεάσεων έχουν σημειώσει τα δύο πρώτα επεισόδια της «Μεγάλης Χίμαιρας», που προβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς μέσα σε τρεις ημέρες έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 600.000 προβολές. Το ERTFLIX επιβεβαιώνεται ως η πιο δημοφιλής ψηφιακή πλατφόρμα της χώρας.

Η τηλεοπτική πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, θα γίνει απόψε, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, ενώ κάθε Κυριακή, την ίδια ώρα, θα προβάλλεται και ένα νέο επεισόδιο.

Τα επεισόδια της σειράς που έχουν προβληθεί στην ΕΡΤ1, θα είναι διαθέσιμα και στο ERTFLIX.

Η ΕΡΤ θα συνεχίσει να επενδύει σε διεθνείς συμπαραγωγές υψηλής ποιότητας και αισθητικής.

Πηγή: tvnea.com