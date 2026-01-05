2026-01-05 14:02:15
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Πληρωμή 95% Νοεμβρίου



Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος μας ενημερώνει ότι θα κατατεθούν σήμερα, αργά το απόγευμα, στους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς τα χρήματα εξόφλησης ΕΟΠΥΥ 95% μηνός Νοεμβρίου. Το αρχείο για τους διανεμητικούς λογαριασμούς έχει ήδη αποσταλεί.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η έγκαιρη πληρωμή δεν είναι αποτέλεσμα «αυτόματων» διαδικασιών. Προϋποθέτει συνεχή παρακολούθηση, παρεμβάσεις και πίεση, ώστε να μη χαθεί ούτε μία ημέρα από τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Για τον σκοπό αυτό, ο ΠΦΣ κατέβαλε τις τελευταίες ημέρες συστηματική προσπάθεια και σε στενή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να κινηθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.

Ειδικότερα, με πρωτοβουλία του .... Προέδρου του ΠΦΣ, αξιοποιήθηκαν ανθρώπινοι πόροι και εκτός εργάσιμου χρόνου, ακόμη και το Σάββατο, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ολοκληρωθούν χωρίς καθυστέρηση οι αναγκαίες διαδικασίες, να εκδοθούν εγκαίρως οι σχετικές αποφάσεις (ΑΔΑ) από την πρώτη ημέρα του έτους και να προχωρήσει απρόσκοπτα η πληρωμή σήμερα, 5.01.2026.

Παράλληλα, o ΠΦΣ συγχαίρει την Οικονομική και τη Φαρμακευτική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες κατάφεραν εντός μίας εργάσιμης ημέρας (τη 2α Ιανουαρίου 2026) να εντάξουν στα συστήματά τους τον νέο προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και να εκδώσουν τα εντάλματα πληρωμής, ώστε να δρομολογηθεί η σημερινή καταβολή.

Η έγκαιρη πληρωμή των φαρμακείων αποτελεί θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας και πρέπει να τηρείται σταθερά. Όταν όμως υπάρχουν υπηρεσίες και εργαζόμενοι που ανταποκρίνονται με ταχύτητα, όπως και όταν ο ΠΦΣ εργάζεται οργανωμένα και επίμονα για να «τρέξουν» οι διαδικασίες, οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε.
Farmakopoioi
farmakopoioi
