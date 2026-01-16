2026-01-16 13:02:46

Ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι από τους πιο παραγωγικούς φοροφυγάδες εισιτηρίων στη Βρετανία δήλωσε ένοχος για 112 ξεχωριστά αδικήματα αποφυγής εισιτηρίων αξίας άνω των 18.000 λιρών.gbnews.comΟ 29χρονος Τσαρλς Μπροχίρι εμφανίστηκε στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ, όπου παραδέχτηκε σιωπηλά κάθε κατηγορία, απαντώντας με μία μόνο λέξη: «Ένοχος».Τα αδικήματα καλύπτουν σχεδόν δύο χρόνια sidirodromikanea

