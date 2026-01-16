2026-01-16 13:02:46
Φωτογραφία για Ο «μεγαλύτερος απατεώνας εισιτηρίων» της Βρετανίας παραδέχεται ότι άφησε απλήρωτα ταξίδια με τρένο ύψους 18.000 λίρες
Ένας άνδρας που πιστεύεται ότι είναι από τους πιο παραγωγικούς φοροφυγάδες εισιτηρίων στη Βρετανία δήλωσε ένοχος για 112 ξεχωριστά αδικήματα αποφυγής εισιτηρίων αξίας άνω των 18.000 λιρών.gbnews.comΟ 29χρονος Τσαρλς Μπροχίρι εμφανίστηκε στο Ειρηνοδικείο του Γουέστμινστερ, όπου παραδέχτηκε σιωπηλά κάθε κατηγορία, απαντώντας με μία μόνο λέξη: «Ένοχος».Τα αδικήματα καλύπτουν σχεδόν δύο χρόνια sidirodromikanea
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί – οι νικητές και οι χαμένοι της βραδιάς
Prime Time Ζώνη: «Στο Παρά Πέντε» κυριαρχεί – οι νικητές και οι χαμένοι της βραδιάς
Απογευματινή ζώνη: «Deal. IX» στην κορυφή – τα παιχνίδια κερδίζουν την τηλεθέαση
Απογευματινή ζώνη: «Deal. IX» στην κορυφή – τα παιχνίδια κερδίζουν την τηλεθέαση
