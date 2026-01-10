2026-01-10 15:49:10
Ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία μιας κολοσσιαίας υποθαλάσσιας σήραγγας που θα συνδέει την Αφρική με την Ευρώπη έλαβε νέα ώθηση.dailymail.co.ukΤο έργο, αξίας 7,4 δισεκατομμυρίων λιρών, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στην κατασκευή της σιδηροδρομικής σήραγγας κάτω από το Στενό του Γιβραλτάρ, η οποία θα διασχίζει την Ισπανία και το Μαρόκο, κρίθηκε «τεχνικά βιώσιμο» από επιστήμονες σε sidirodromikanea
