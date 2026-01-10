Γλώσσα: Με τη συνδρομή του συντακτικού από το σπιράλ τετράδιό μας και της προηγούμενης ανάρτησης, κάνουμε την 3η άσκηση της φωτοτυπίας που ξεκινήσαμε στην τάξη καθώς και την εργασία 4, στη σελίδα 84 του Β.Μ..Ιστορία: Με πολλή προσοχή διαβάζουμε τα υπογραμμισμένα του 6ου κεφαλαίου "Η Επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία". Συμβουλευόμαστε και τη σχετική ανάρτηση.Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα από τα δύο πρώτα ΦΕ της ενότητας "Ενέργεια", καθώς είναι ήδη γνωστά από την ύλη της περσινής τάξης Δείτε και τις αντίστοιχες αναρτήσεις εδώ κι εδώ). Επίσης, κάνουμε τις εργασίες 2 (σελίδα 22) και 2 (σελίδα 25).

