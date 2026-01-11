greece-salonikia

Η Nvidia παρουσίασε τη νέα της πλατφόρμα επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης και ταυτόχρονα ο διευθύνων σύμβουλος της ηγέτιδας δύναμης στα τσιπ ΑΙ Τζένσεν Χουάνγκ ανακοίνωσε μια ακόμη τεχνολογική πλατφόρμα που σύμφωνα με την εταιρεία θα βοηθήσει τα αυτόνομα οχήματα να σκέφτονται σαν άνθρωποι!«Το Alpamayo φέρνει τη λογική στα αυτόνομα οχήματα επιτρέποντάς τους να επεξεργάζονται σπάνια σενάρια να οδηγούν με ασφάλεια σε πολύπλοκα περιβάλλοντα και να εξηγούν τις αποφάσεις οδήγησής τους» δήλωσε ο Χουάνγκ στη σκηνή της ετήσιας έκθεσης τεχνολογικών προϊόντων CES στο Λας Βέγκας.Ο Χουάνγκ ανέφερε επίσης ότι η Nvidia έχει ξεκινήσει την παραγωγή ενός αυτοκινήτου χωρίς οδηγό βασισμένου στην τεχνολογία της, το Mercedes‑Benz CLA σε συνεργασία με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Το όχημα θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες πριν επεκταθεί σε Ευρώπη και Ασία.Οι αναλυτές λένε ότι η ανακοίνωση ενισχύει την ηγετική θέση της Nvidia στην ενσωμάτωση υλικού και λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης και βαθαίνει την ώθησή της στην αποκαλούμενη «φυσική AI».«Η στροφή της Nvidia προς την AI σε μεγάλη κλίμακα και τα συστήματα AI ως παράγοντες διαφοροποίησης θα την κρατήσει πολύ μπροστά από τους ανταγωνιστές. Το Alpamayo αντιπροσωπεύει μια βαθιά αλλαγή για τη Nvidia μετακινώντας την από κύριο πάροχο υπολογιστικής ισχύος σε πάροχο πλατφόρμας για φυσικά οικοσυστήματα AI» αναφέρει ο αναλυτής Πάολο Πεσκατόρε από την PP Foresight.Η παρουσίαση περιλάμβανε βίντεο επίδειξης του AI‑powered Mercedes‑Benz που οδηγεί στη Σαν Φρανσίσκο ενώ ο επιβάτης πίσω από το τιμόνι κρατά τα χέρια του στη γόνατα. «Οδηγεί τόσο φυσικά επειδή έμαθε απευθείας από ανθρώπινους διδάσκοντες», είπε ο Χουάνγκ, «αλλά σε κάθε σενάριο σου λέει τι πρόκειται να κάνει και λογικά επεξεργάζεται τι πρόκειται να κάνει».Το Alpamayo είναι ένα ανοιχτού κώδικα μοντέλο AI, με τον βασικό κώδικα πλέον διαθέσιμο στην πλατφόρμα μηχανικής μάθησης Hugging Face, όπου οι ερευνητές αυτόνομων οχημάτων μπορούν να το χρησιμοποιήσουν δωρεάν και να επαναεκπαιδεύσουν το μοντέλο, δήλωσε ο Χουάνγκ. «Το όραμά μας είναι ότι κάποια μέρα κάθε αυτοκίνητο και κάθε φορτηγό θα είναι αυτόνομο» είπε στο κοινό.Το έργο θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για εταιρείες όπως η Tesla του Έλον Μασκ που προσφέρει λογισμικό υποβοήθησης οδήγησης Autopilot.«Ακριβώς αυτό κάνει η Tesla», ανάρτησε ο Μασκ στα κοινωνικά δίκτυα μετά την ανακοίνωση του Alpamayo. «Αυτό που θα διαπιστώσουν είναι ότι είναι εύκολο να φτάσεις στο 99% και μετά πολύ δύσκολο να φτάσεις στο τέλος». Όπως η Tesla, η Nvidia έχει επίσης σχέδια να λανσάρει υπηρεσία robotaxi μέχρι του χρόνου σε συνεργασία με έναν εταίρο, αλλά δεν έχει αποκαλύψει ποιος είναι ο συνεργάτης ή πού θα λειτουργεί η υπηρεσία.με πληροφορίες από BBC