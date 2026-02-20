Με νεότερη ενημέρωση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Αρ. Πρωτ. 921 – 20/02/2026 - βλέπε παρακάτω) διευκρινίζονται βασικά σημεία για την πλατφόρμα ΦΥΚ, τόσο για περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να υποβάλει αίτημα, όσο και για λόγους απόρριψης στο στάδιο της έγκρισης.

✅ Τα κύρια σημεία:

1) Γιατί ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να υποβάλει αίτημα ΦΥΚ ενώ το σκεύασμα είναι στην ΚΥΑ (διάθεση από ιδιωτικό φαρμακείο);



Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν καταχωρείται ο αριθμός συνταγής στην πλατφόρμα, δεν έχει παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα των 15 ημερών από την εκτέλεση της τελευταίας συνταγής του ασθενούς με το ίδιο φάρμακο. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή νέου αιτήματος.

2) Γιατί μπορεί να απορριφθεί ένα αίτημα στο στάδιο της έγκρισης;

Ιδίως λόγω:

ελλιπών ιατρικών γνωματεύσεων, και/ή

μη ορθά συμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης, όταν εξουσιοδοτούνται έως και τρίτα πρόσωπα για παραλαβή.

3) Τι ζητήθηκε για βελτίωση της διαδικασίας:



Έχει ζητηθεί να υλοποιηθεί λειτουργικότητα για έγκαιρη ενημέρωση του επιλεγμένου φαρμακείου μέσω της πλατφόρμας, όταν εγκρίνεται αίτημα που το αφορά, πριν το στάδιο αποστολής του φαρμάκου από τον ΕΟΠΥΥ.

4) Σήμανση στις νέες συνταγές:



Για τις νέες συνταγές έχει ήδη εφαρμοστεί από την ΗΔΙΚΑ ειδική σήμανση πάνω στη συνταγή, ώστε να ενημερώνεται ο πολίτης ότι υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ΦΥΚ από ιδιωτικά φαρμακεία.

⭐ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ (να το κρατήσουμε όλοι):



Οι επαναλαμβανόμενες συνταγές που είχαν εκδοθεί προγενέστερα (άρα ακόμη και πριν την επίσημη έναρξη, π.χ. πριν τις 16/02), για ΦΥΚ που έχουν ενταχθεί στην παρούσα φάση, υποβάλλονται και εκτελούνται κανονικά μέσω της πλατφόρμας, ανεξαρτήτως σήμανσης.



➡️ Με απλά λόγια: δεν “χάνονται”/δεν ακυρώνονται επειδή γράφτηκαν πριν τις 16/02 — εκτελούνται κανονικά από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Θέμα: «Αδυναμία υποβολής αιτήματος για ΦΥΚ από τον ασφαλισμένο και λόγοι

απόρριψης κατά το στάδιο της έγκρισης»







Σε κάποιες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί αδυναμία υποβολής αιτήματος από τον ασφαλισμένο για την προμήθεια Φαρμάκου Υψηλού Κόστους στην πλατφόρμα των ΦΥΚ, ενώ πρόκειται για σκεύασμα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο της ΚΥΑ για την παραλαβή του από ιδιωτικό φαρμακείο.







Αυτό οφείλεται στο ότι κατά την καταχώριση του αριθμού συνταγής στην πλατφόρμα, δεν έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών από την εκτέλεση της τελευταίας συνταγής του ασθενούς με το ίδιο φάρμακο, το οποίο και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή νέου αιτήματος.







Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα που τελικά υποβάλλονται ενδέχεται να απορριφθούν και να μην προχωρήσουν στο στάδιο της έγκρισης, ιδίως σε περιπτώσεις ελλιπών ιατρικών γνωματεύσεων καθώς και σε περιπτώσεις που δεν είναι ορθά συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση με την οποία εξουσιοδοτούνται έως τρίτα πρόσωπα, για την παραλαβή των εν λόγω φαρμάκων. Έχει ζητηθεί η υλοποίηση λειτουργικότητας για την έγκαιρη ενημέρωση του επιλεγμένου φαρμακείου μέσω της πλατφόρμας, σε περίπτωση έγκρισης αιτήματος που το αφορά, πριν από το στάδιο αποστολής του φαρμάκου από τον ΕΟΠΥΥ.Επισημαίνεται επίσης, ότι για τις νέες συνταγές που εκδίδονται, έχει ήδη υλοποιηθεί από την ΗΔΙΚΑ η ειδική σήμανση επί των συνταγών προς ενημέρωση του πολίτη για τη δυνατότητα διάθεσης των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες συνταγές οι οποίες είχαν εκδοθεί προγενέστερα και αφορούν ΦΥΚ τα οποία έχουν ενταχθεί στην παρούσα φάση προτεραιοποίησης, υποβάλλονται και εκτελούνται κανονικά μέσω της πλατφόρμας, ανεξαρτήτως σήμανσης.







Με Εκτίμηση,

O πρόεδρος

Απόστολος Βαλτάς







Ο γραμματέας

Μανώλης Κατσαράκης





