Φωτογραφία για Τραμπ για Ταϊβάν: Είναι στο χέρι του Σι..
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζει τι η επέμβαση στη Βενεζουέλα δεν ανοίγει τον δρόμο για κινεζική κίνηση κατά της Ταϊβάν, αλλά ξεκαθαρίζει πως η τελική απόφαση ανήκει στον Σι Τζινπίνγκ.

Ξεκαθαρίζει δε ότι θα ήταν «πολύ δυσαρεστημένος» από οποιαδήποτε αλλαγή του status quo.

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στους New York Times, o Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα δεν δημιουργεί προηγούμενο που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η Κίνα σε σχέση με την Ταϊβάν, σημειώνοντας ωστόσο ότι το τι θα πράξει το Πεκίνο «εξαρτάται από τον Σι Τζινπίνγκ».

Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Κινέζος πρόεδρος θεωρεί την Ταϊβάν τμήμα της Κίνας και πως «είναι στο χέρι του τι θα κάνει».
