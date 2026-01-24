2026-01-24 09:54:41
 Σαφές προβάδισμα στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέγραψε το Buongiorno, που με 17,1% ανέβηκε στην κορυφή και άνοιξε αισθητή απόσταση από τον ανταγωνισμό, δείχνοντας ότι έχει βρει σταθερό ρυθμό και κοινό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Το Πρωινό» με 12,5%, κρατώντας επαφή με τη ζώνη των διψήφιων αλλά χωρίς να μπορέσει να απειλήσει την πρωτιά. Πιο χαμηλά, Super Κατερίνα και Breakfast@Star βρέθηκαν σε απόλυτη ισοπαλία, αμφότερα στο 10,2%, σε μια εικόνα που δείχνει στασιμότητα παρά δυναμική ανόδου.

Αρκετά πιο πίσω κινήθηκαν οι Αταίριαστοι με 7,4%, μένοντας εκτός βασικής μάχης, ενώ το 10 Παντού περιορίστηκε στο 4,6%, χωρίς να καταφέρει να αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στη ζώνη. Στο χαμηλότερο σημείο της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον», που έκλεισε με 2,7%, παραμένοντας σε χαμηλές πτήσεις.

Η εικόνα της ζώνης είναι ξεκάθαρη: ένας καθαρός πρωταγωνιστής στην κορυφή, μια δεύτερη θέση με απόσταση και μια ουρά εκπομπών που δυσκολεύονται να μπουν στο παιχνίδι.



Πηγή: tvnea.com
