Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ για παρακράτηση χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σήραγγα
2026-02-03 20:23:03
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το περασμένο φθινόπωρο ότι τερμάτιζε τις σήραγγες, παρά το γεγονός ότι η κατασκευή είχε ήδη ξεκινήσει μετά από εγκρίσεις του Κογκρέσου.Μια σήραγγα βρίσκεται υπό κατασκευή στο Μανχάταν που θα συνδέει τη νέα σιδηροδρομική σήραγγα του ποταμού Χάντσον με τον σταθμό New York Penn στη Νέα Υόρκη.eenews.netΗ Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ μήνυσαν τη Δευτέρα την κυβέρνηση sidirodromikanea
