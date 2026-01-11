greece-salonikia

«Follow the money -Ακολουθήστε το χρήμα!» Οι επενδυτές που έχουν υιοθετήσει αυτό το περίφημο μότο, στις πολεμικές βιομηχανίες, τρίβουν τα χέρια τους από χαρά.Η αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια και ο θηριώδης επανεξοπλισμός της Ευρώπης έχουν εκτοξεύσει τις μετοχές των αμυντικών βιομηχανιών.Το 2025, ο δείκτης MSCI, που παρακολουθεί τις κορυφαίες μετοχές του αμυντικού και αεροδιαστημικού κλάδου, αυξήθηκε κατά 75%, ξεπερνώντας σημαντικά την υπόλοιπη αγορά.Ενώ η δυναμική των αμυντικών βιομηχανιών φάνηκε να μειώνεται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, τροφοδοτούμενη από τις ανανεωμένες ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία, η αναζωπύρωση των διεθνών εντάσεων , η στρατιωτική επιχείρηση στην Βενεζουέλα και οι απειλές από την αρχή του χρόνου για επέμβαση στο Ιράν και τη Γροιλανδία, ήταν αέρας στα πανιά της πολεμικής οικονομίας.Η βρετανική BAE Systems κατέγραψε επίσης άνοδο 18% ( 40% το 2025), η ιταλική Leonardo ενισχύθηκε 20% (μετά από 90% το 2025), οι μετοχές της Airbus και της Safran έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 8% (αντίστοιχα +28% και +40% το 2025) και η Thales ενισχύθηκε 17% (μετά από 66% πέρυσι).Αλλά και στην απέναντι ακτή του Ατλαντικού, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση κατά 50% του αμυντικού προϋπολογισμού ,σε 1,5 τρισεκατομμύριο δολάρια, οι τιμές των μετοχών των Northrop Grumman, Lockheed Martin, L3 Harris και RTX αυξήθηκαν χθες μεταξύ 4% και 9%, στη Wall Street.«Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία γίνονται πιο συγκεκριμένες και ακόμη κι αν δεν φτάσει μέχρι την αντιπαράθεση, όλα αυτά είναι πιθανό να αποσταθεροποιήσουν το ΝΑΤΟ, να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη και να στηρίξουν τις τιμές των μετοχών των αμυντικών βιομηχανιών », εξηγεί ο Γκαμπριέλ Καραμπουλάντ, αναπληρωτής Διευθυντής Επενδύσεων στην Neuflize OBC.Το χρήμα ρέειΗ κερδοφορία της πολεμικής βιομηχανίας θα συνεχιστεί επίσης, καθώς τα επόμενα χρόνια, οι στρατιωτικοί προϋπολογισμοί στις ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να αυξάνονται κατά 5% έως 7% ετησίως.Οι επενδύσεις στον αμυντικό τομέα φαίνονται μάλιστα πιο ελκυστικές στην Ευρωπαϊκή Ενωση, από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Οι προοπτικές ανάπτυξης των ευρωπαϊκών αμυντικών εταιρειών είναι τρεις φορές υψηλότερες», εκτιμούν οι ειδικοί.Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αυξήσει δραστικά τις αμυντικές τους δαπάνες από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία στις αρχές του 2022Ως αποτέλεσμα, τα κράτη μέλη δαπάνησαν 343 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα πέρυσι, σε σύγκριση με 251 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να τονώσει ακόμη περισσότερες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα με μια σειρά μέτρων, για παράδειγμα παρέχοντας στα κράτη μέλη της ΕΕ μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για τις αμυντικές δαπάνες ή μειώνοντας τη γραφειοκρατία για τις αμυντικές εταιρείες, ώστε να μπορούν να επεκταθούν και έτσι να παράγουν περισσότερα και ταχύτερα.Η πρόταση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ 2028-2034 αντικατοπτρίζει επίσης αυτήν την αλλαγή: 131 δισεκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την άμυνα – σε σύγκριση με περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027.«Ο πόλεμος είναι ειρήνη»Για τους «εξουσιαστές» του πλανήτη «ο πόλεμος είναι ειρήνη», όπως λέει ο μεγάλος προφήτης του 20ου αιώνα Τζορτζ Όργουελ , στο συγκλονιστικό «1984».Για αυτό και η Κομισιόν έχει οικειοποιηθεί το πιο διάσημο σύνθημα του Όργουελ για να πείσει τις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι η παραγωγή όπλων μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη.Στόχος: να ανοίξουν στην αμυντική βιομηχανία, οι πόρτες της αναπτυσσόμενης αγοράς για βιώσιμες επενδύσεις ή ESG (που προωθούν οικολογικές, κοινωνικές ή χρηστές δραστηριότητες διακυβέρνησης ).Από το 2021 έως σήμερα, η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία επιχορηγείται από τα ESG funds, τα λεγόμενα «πράσινα» ταμεία , φτάνοντας συνολικά σχεδόν τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ,μόνο το 2025.Και ύστερα ρωτάνε κάποιοι ποιος ωφελείται περισσότερο από το ψυχροπολεμικό κλίμα που καλλιεργείται στην Ευρώπη Άρθρο του κ.Μ.ΨύλλουΠηγή Ναυτεμπορική