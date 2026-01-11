2026-01-11 12:44:04
Φωτογραφία για ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή των καταναλωτών για σκεύασμα που διαφημίζεται στο διαδίκτυο – Δεν είναι εγκεκριμένο
Την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος ARTIZYNT, τo οποίo διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο για την ανακούφιση των πόνων και των ενοχλήσεων των αρθρώσεων, για την μείωση των φλεγμονών στις αρθρώσεις, αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς κλπ, εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Όπως αναφέρει ο ΕΟΦ, το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

To ΑΡΤΙΖΥΝΤ, διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδας //ygeiaevexia.gr/farma, παρανόμως, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα ΑRΤΙΖΥΝΤ, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Πηγή : healthview 
pharmateam
