2026-01-11 10:04:52
Φωτογραφία για Από ποια κόμματα κόβει ψήφους η Μαρία Καρυστιανού
 

Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί η προοπτική ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Η εφημερίδα «Τα ΝΕΑ» δημοσιεύει ανάλυση του Αντώνη Παπαργύρη, βασισμένη στη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1 (Δεκέμβριος 2025), η οποία χαρτογραφεί τις βασικές «δεξαμενές» ψηφοφόρων στις οποίες φαίνεται να απευθύνεται το υπό διαμόρφωση κόμμα Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού δηλώνει:

το 63,4% των ψηφοφόρων της Νίκης

το 52,8% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας

το 36,7% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης

Σε χαμηλότερα αλλά αξιοσημείωτα επίπεδα κινούνται:

οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ με 26,8%

του ΚΚΕ με 25%

και της Φωνής Λογικής με 23,4%

Από τη Νέα Δημοκρατία, μόλις το 10% δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να στηρίξει ένα κόμμα Καρυστιανού, ενώ στο ΠΑΣΟΚ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 15,8%.

Σε επίπεδο συνολικού εκλογικού σώματος, τα ευρήματα δείχνουν ότι το 7,6% δηλώνει πως είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει κόμμα Καρυστιανού και το 13,2% το θεωρεί «αρκετά πιθανό».
greece-salonikia
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νέος σκληρός δίσκος χωράει δισεκατομμύρια αρχεία και τα διατηρεί ανέπαφα για χιλιάδες χρόνια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέος σκληρός δίσκος χωράει δισεκατομμύρια αρχεία και τα διατηρεί ανέπαφα για χιλιάδες χρόνια
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/1/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/1/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μαρία Αναστασοπούλου: «Χθες, στις 18:30 ήταν το τέλος του Καλημέρα Ελλάδα»
Μαρία Αναστασοπούλου: «Χθες, στις 18:30 ήταν το τέλος του Καλημέρα Ελλάδα»
Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
Μαρία Αναστασόπουλου: Θέλω να πω “Καλημέρα Ελλάδα” αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει...
Μαρία Αναστασόπουλου: Θέλω να πω “Καλημέρα Ελλάδα” αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει...
Η Μαρία Κίτσου επιστρέφει με κωμωδία – Ολοκληρώθηκε ο πιλότος νέας σειράς mockumentary
Η Μαρία Κίτσου επιστρέφει με κωμωδία – Ολοκληρώθηκε ο πιλότος νέας σειράς mockumentary
Η Βουλή ήρε την ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση
Η Βουλή ήρε την ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 225 ψήφους – Στο επίκεντρο μήνυση δημοσιογράφου για συκοφαντική δυσφήμιση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τραμπ για Ταϊβάν: Είναι στο χέρι του Σι..
Τραμπ για Ταϊβάν: Είναι στο χέρι του Σι..
Θησαυρίζουν οι αμυντικές βιομηχανίες - Γιατί ο πόλεμος ...είναι «χρήμα»
Θησαυρίζουν οι αμυντικές βιομηχανίες - Γιατί ο πόλεμος ...είναι «χρήμα»
Φόρος 3 ευρώ ανά δέμα από Κίνα: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά
Φόρος 3 ευρώ ανά δέμα από Κίνα: Οι πρώτες εκτιμήσεις για την ελληνική αγορά
Μελόνι: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να μιλήσει με τη Ρωσία
Μελόνι: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να μιλήσει με τη Ρωσία
Ιράν: Τι θα γίνει εάν πέσει το καθεστώς των μουλάδων – 5 σενάρια για την επόμενη μέρα
Ιράν: Τι θα γίνει εάν πέσει το καθεστώς των μουλάδων – 5 σενάρια για την επόμενη μέρα