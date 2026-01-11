2026-01-11 10:04:52





Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί η προοπτική ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Η εφημερίδα «Τα ΝΕΑ» δημοσιεύει ανάλυση του Αντώνη Παπαργύρη, βασισμένη στη δημοσκόπηση της GPO για τα Παραπολιτικά 90,1 (Δεκέμβριος 2025), η οποία χαρτογραφεί τις βασικές «δεξαμενές» ψηφοφόρων στις οποίες φαίνεται να απευθύνεται το υπό διαμόρφωση κόμμα Καρυστιανού.



Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού δηλώνει:



το 63,4% των ψηφοφόρων της Νίκης



το 52,8% των ψηφοφόρων της Πλεύσης Ελευθερίας



το 36,7% των ψηφοφόρων της Ελληνικής Λύσης



Σε χαμηλότερα αλλά αξιοσημείωτα επίπεδα κινούνται:



οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ με 26,8%



του ΚΚΕ με 25%



και της Φωνής Λογικής με 23,4%



Από τη Νέα Δημοκρατία, μόλις το 10% δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να στηρίξει ένα κόμμα Καρυστιανού, ενώ στο ΠΑΣΟΚ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 15,8%.



Σε επίπεδο συνολικού εκλογικού σώματος, τα ευρήματα δείχνουν ότι το 7,6% δηλώνει πως είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει κόμμα Καρυστιανού και το 13,2% το θεωρεί «αρκετά πιθανό».

