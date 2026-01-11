Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; font-size:12px; font-weight:bold; margin-bottom:8px; } .tv-row{ display:grid; grid-template-columns:1.5fr 2fr 1fr; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:12px; } .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px; display:flex; align-items:center;} .bar{ height:100%; width:0; background:linear-gradient(90deg,#d60000,#ff4d4d); border-radius:20px; transition:width 1s ease; } .rating{ font-weight:bold; font-size:14px; text-align:center; white-space:nowrap; display:flex; justify-content:center; align-items:center; } /* MOBILE FIX – ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΕΝΗ */ @media(max-width:600px){ .tv-zone{padding:0 8px} .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px; justify-content:flex-start;} .rating{text-align:center; justify-content:center; display:flex; align-items:center} }ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54MEGA Σαββατοκύριακο15,4%Καλημέρα12,6%Τώρα Μαζί9,7%ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση (ALPHA)13,8%Χαμογέλα και Πάλι! (MEGA)12,1%Δεκατιανοί7,1%Ραντεβού το ΣΚ (OPEN)6,2%Κωνσταντίνου και Ελένης (επανάληψη)5,0%Εγκλήματα (επανάληψη)4,3%Ζω Καλά4,1%Καλημέρα Είπαμε;4,0%ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ / ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Καλύτερα δε Γίνεται! (ALPHA)16,1%Το Σόι σου (IV επανάληψη)15,0%Ήσυχα Μη Χορεύεις (STAR)12,8%The Chase (επανάληψη)12,1%Εξελίξεις Τώρα11,9%Ο Τρελός τα ’χει 400 (ANT1)11,6%Kitchen Lab10,1%Τροχός της Τύχης9,3%Κωνσταντίνου και Ελένης (επανάληψη)8,2%Εικόνες (επανάληψη)7,0%Happy Traveller5,9%Στην Κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη5,6%Εισιτήριο για τον Παράδεισο5,6%Chef στην Κουζίνα σας4,4%Weekend Live3,6%Υγεία Πάνω απ’ Όλα3,2%Εδώ TV!3,1%EurovisionGR1,9%Μαμά-δες (Α’ κύκλος)1,7%PRIME TIME ΖΩΝΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα (VI – επανάληψη)15,1%Το Σόι σου (IV – επανάληψη, επεισόδιο 1)14,7%Το Σόι σου (IV – επανάληψη, επεισόδιο 2)14,4%Στο Παρά Πέντε (επανάληψη, επεισόδιο 1)14,1%Στο Παρά Πέντε (επανάληψη, επεισόδιο 2)13,7%Τέντυ Μπόι Αγάπη μου (ANT1)10,3%Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα(επανάληψη)10,2%Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (επανάληψη)10,0%Τζαναμπέτης (ANT1)9,4%The Roadshow (επανάληψη)8,0%Godzilla vs Kong (STAR)8,0%Μίλα μου Βρώμικα (επανάληψη)7,7%Tracker (Α’ κύκλος)7,2%Ironmask: Ταξίδι στην Κίνα (STAR)5,6%The Voice of Greece – Τελικός (επανάληψη)3,5%Τότε και Τώρα (επανάληψη)3,0%#Παρέα (Β’ κύκλος)2,8%Πηγή: tvnea.com