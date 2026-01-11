2026-01-11 11:01:17
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
MEGA Σαββατοκύριακο
15,4%
Καλημέρα
12,6%
Τώρα Μαζί
9,7%
ΠΡΩΙΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση (ALPHA)
13,8%
Χαμογέλα και Πάλι! (MEGA)
12,1%
Δεκατιανοί
7,1%
Ραντεβού το ΣΚ (OPEN)
6,2%
Κωνσταντίνου και Ελένης (επανάληψη)
5,0%
Εγκλήματα (επανάληψη)
4,3%
Ζω Καλά
4,1%
Καλημέρα Είπαμε;
4,0%
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ / ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Καλύτερα δε Γίνεται! (ALPHA)
16,1%
Το Σόι σου (IV επανάληψη)
15,0%
Ήσυχα Μη Χορεύεις (STAR)
12,8%
The Chase (επανάληψη)
12,1%
Εξελίξεις Τώρα
11,9%
Ο Τρελός τα ’χει 400 (ANT1)
11,6%
Kitchen Lab
10,1%
Τροχός της Τύχης
9,3%
Κωνσταντίνου και Ελένης (επανάληψη)
8,2%
Εικόνες (επανάληψη)
7,0%
Happy Traveller
5,9%
Στην Κουζίνα με τον Γαβριήλ Νικολαΐδη
5,6%
Εισιτήριο για τον Παράδεισο
5,6%
Chef στην Κουζίνα σας
4,4%
Weekend Live
3,6%
Υγεία Πάνω απ’ Όλα
3,2%
Εδώ TV!
3,1%
EurovisionGR
1,9%
Μαμά-δες (Α’ κύκλος)
1,7%
PRIME TIME ΖΩΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα (VI – επανάληψη)
15,1%
Το Σόι σου (IV – επανάληψη, επεισόδιο 1)
14,7%
Το Σόι σου (IV – επανάληψη, επεισόδιο 2)
14,4%
Στο Παρά Πέντε (επανάληψη, επεισόδιο 1)
14,1%
Στο Παρά Πέντε (επανάληψη, επεισόδιο 2)
13,7%
Τέντυ Μπόι Αγάπη μου (ANT1)
10,3%
Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα(επανάληψη)
10,2%
Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα (επανάληψη)
10,0%
Τζαναμπέτης (ANT1)
9,4%
The Roadshow (επανάληψη)
8,0%
Godzilla vs Kong (STAR)
8,0%
Μίλα μου Βρώμικα (επανάληψη)
7,7%
Tracker (Α’ κύκλος)
7,2%
Ironmask: Ταξίδι στην Κίνα (STAR)
5,6%
The Voice of Greece – Τελικός (επανάληψη)
3,5%
Τότε και Τώρα (επανάληψη)
3,0%
#Παρέα (Β’ κύκλος)
2,8%
Πηγή: tvnea.com
