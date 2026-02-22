2026-02-22 14:48:21
Φωτογραφία για Ενημέρωση των καταναλωτών από τον ΕΦΕΤ για την περίοδο της Σαρακοστής
Η περίοδος της Σαρακοστής και ιδιαίτερα η Καθαρά Δευτέρα συνδέονται με συγκεκριμένα τρόφιμα, τα γνωστά σαρακοστιανά. Πρόκειται κυρίως για νηστίσιμες επιλογές, όπως όσπρια, λαδερά πιάτα χωρίς κρέας, αλλά και αλιεύματα όπως χταπόδια, καλαμάρια, θράψαλα, σουπιές, γαρίδες και μύδια, μαζί με προϊόντα όπως ο ταραμάς και το αυγοτάραχο. Αγαπημένο επιδόρπιο της περιόδου είναι ο χαλβάς, που πλέον κυκλοφορεί σε πολλές εμπορικές παραλλαγές.

Πολλά από αυτά τα τρόφιμα, ιδιαίτερα τα αλιεύματα είναι ευαίσθητα στη διατήρηση (ή αλλιώς ευαλλοίωτα). Ωστόσο, με σωστή αποθήκευση, σωστή προετοιμασία των γευμάτων και γενικά την τήρηση των ορθών πρακτικών υγιεινής, αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΦΕΤ δημοσίευσε ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για την επιλογή τροφίμων που καταναλώνονται ειδικά την περίοδο της Σαρακοστής.

  

Πώς να φτιάξετε τον δικό σας χαρταετό
Πώς να φτιάξετε τον δικό σας χαρταετό
Webinar Π.Φ.Σ. - ΙΔΕΕΑΦ Διάθεση ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων - Τετάρτη 25/02 στις 16:00
Webinar Π.Φ.Σ. - ΙΔΕΕΑΦ "Διάθεση ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων" - Τετάρτη 25/02 στις 16:00
