Ο CEO της NVIDIA, Jensen Huang, ανέβηκε στη σκηνή της CES 2026 στο Λας Βέγκας για να παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις της εταιρείας, σε μια ομιλία που κινήθηκε περισσότερο γύρω από τη στρατηγική συνέχεια των τεχνολογιών της NVIDIA, αλλά περιλάμβανε και ορισμένες ιδιαίτερα σημαντικές ανακοινώσεις. Κεντρικό σημείο της παρουσίασης ήταν η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτόνομη οδήγηση και η επόμενη γενιά υπερυπολογιστών.

Η πιο αξιοσημείωτη ανακοίνωση αφορούσε το Alpamayo, μια νέα οικογένεια open-source μοντέλων συλλογιστικής που σχεδιάστηκαν για να βοηθούν αυτόνομα οχήματα να διαχειρίζονται δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις στον δρόμο. Στην καρδιά της πλατφόρμας βρίσκεται το Alpamayo 1, ένα μοντέλο 10 δισεκατομμυρίων παραμέτρων με δυνατότητες chain-of-thought, το οποίο προσεγγίζει την οδήγηση με τρόπο που θυμίζει ανθρώπινη σκέψη. Το σύστημα «σπάει» πολύπλοκα σενάρια σε μικρότερα προβλήματα και επιλέγει τη βέλτιστη και ασφαλέστερη λύση, ενώ μπορεί να εξηγεί τα βήματα της απόφασής του σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, η NVIDIA παρουσίασε το AlpaSim, ένα συμπληρωματικό μοντέλο που επιτρέπει κλειστό κύκλο εκπαίδευσης (closed-loop training) σε σενάρια που σπάνια εμφανίζονται στον πραγματικό κόσμο. Σύμφωνα με τον Huang, το Mercedes-Benz CLA του 2025 θα είναι το πρώτο αυτοκίνητο που θα κυκλοφορήσει με ολόκληρη τη στοίβα αυτόνομης οδήγησης της NVIDIA. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το όραμά μας είναι κάποια μέρα κάθε αυτοκίνητο και κάθε φορτηγό να είναι αυτόνομο».

Η παρουσίαση είχε και θεαματικές στιγμές, με δύο BD-1 droids από το Star Wars Jedi: Fallen Order να συνοδεύουν τον Huang στη σκηνή, προτού η συζήτηση περάσει στο Vera Rubin. Η NVIDIA ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την παραγωγή του νέου υπερυπολογιστή που βασίζεται στην αρχιτεκτονική Rubin. Κάθε Vera CPU διαθέτει 88 προσαρμοσμένους πυρήνες Olympus, 1,5TB μνήμης και συνολικά 227 δισεκατομμύρια τρανζίστορ, ενώ κάθε Rubin GPU φτάνει τα 336 δισεκατομμύρια τρανζίστορ. Κάθε σύστημα συνδυάζει δύο CPU και δύο GPU, προσφέροντας τεράστια υπολογιστική ισχύ.

Η CES 2026 μόλις ξεκίνησε και, όπως φαίνεται, τα ρομπότ έχουν και φέτος την τιμητική τους. Αν και πολλές εταιρείες εστιάζουν σε ανθρωποειδή ρομπότ με πρακτικές δυνατότητες, μια διαφορετική κατηγορία τραβάει έντονα το ενδιαφέρον: τα ρομπότ-σύντροφοι, σχεδιασμένα κυρίως για συναισθηματική αλληλεπίδραση. Σε αυτήν την κατηγορία ξεχωρίζει η ιαπωνική startup Ludens AI, η οποία παρουσίασε δύο εξαιρετικά χαριτωμένα AI ρομπότ, σχεδιασμένα για να προσφέρουν συντροφιά και αλληλεπίδραση στην καθημερινότητα των χρηστών.

Cocomo: Ένα «ζεστό» ρομπότ-κατοικίδιο

Το πρώτο ρομπότ ονομάζεται Cocomo και θυμίζει ένα μικρό, χνουδωτό κατοικίδιο με σχήμα αυγού. Πρόκειται για ένα αυτόνομο ρομπότ που μπορεί να κινείται μέσα στο σπίτι, να ακολουθεί τον χρήστη και να ανταποκρίνεται τόσο στη φωνή όσο και στο άγγιγμα. Στην CES, το Cocomo εμφανίστηκε με μια πορτοκαλί στολή με αυτιά, παραπέμποντας σε αρκουδάκι.

Αν και κινείται πάνω σε τροχούς, διαθέτει και μικρά πόδια, ώστε να μπορεί να κρατηθεί και να μεταφερθεί εύκολα. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η θερμοκρασία του σώματός του: η εξωτερική επιφάνεια διατηρείται κοντά στη θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος (36,6°C), ενώ μπορεί να αυξηθεί έως και τους 39°C σε περιπτώσεις έντονης επαφής, όπως μια αγκαλιά.

Το Cocomo δεν μιλά με λέξεις, αλλά επικοινωνεί μέσω ήχων, βουητών και μικρών φωνητικών εκφράσεων, ενισχύοντας την αίσθηση ενός «ζωντανού» πλάσματος. Σύμφωνα με τη Ludens AI, το ρομπότ έχει σχεδιαστεί ώστε να αναπτύσσει δεσμό με τον ιδιοκτήτη του με την πάροδο του χρόνου, μαθαίνοντας τι τον ευχαριστεί, τι τον ηρεμεί και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για αλληλεπίδραση.

Inu: Ο μικρός AI σύντροφος για το γραφείο

Το δεύτερο ρομπότ της Ludens AI ονομάζεται Inu και είναι μικρότερο σε μέγεθος, σχεδιασμένο για να κάθεται πάνω στο γραφείο. Η εταιρεία το περιγράφει ως ένα «εξωγήινο κουτάβι», με έντονη προσωπικότητα και εκφραστικές κινήσεις.

Το Inu αλληλεπιδρά μέσω ήχου και κίνησης, διαθέτει ουρά που κουνιέται όταν αντιδρά στη φωνή ή στο άγγιγμα, καθώς και ένα μοναδικό μάτι που ανοιγοκλείνει, δίνοντάς του έναν παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. Στόχος του είναι να κρατά συντροφιά στους χρήστες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, χωρίς να αποσπά υπερβολικά την προσοχή.

Η Ludens AI σκοπεύει να λανσάρει καμπάνια crowdfunding για το Inu και το Cocomo μέσα στο 2026.

