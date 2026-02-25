2026-02-25 12:44:15
Τετάρτη, 25/2/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Εξασκούμαστε ακόμη περισσότερο στην παράθεση, στην επεξήγηση, στους επιθετικούς και στους κατηγορηματικούς προσδιορισμούς, συμπληρώνοντας τις ασκήσεις της φωτοτυπίας που δόθηκε στην τάξη σήμερα (συμβουλευόμαστε και το συντακτικό από το σπιράλ τετράδιό μας).

Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 101 - Β.Μ.), επισκεπτόμαστε τη σχετική ανάρτηση και διαβάζουμε μετά τη θεωρία, την εφαρμογή και τον "Αυτοέλεγχο" του 43ου κεφαλαίου "Από πού έρχομαι;" (σελίδα 102 - Β.Μ.). Ύστερα λύνουμε τα προβλήματα 1, 2 και 3, στη σελίδα 19 του Τ.Ε..

Ιστορία: Διαβάζουμε με πολλή προσοχή τα υπογραμμισμένα του 17ου κεφαλαίου "Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του", με τη βοήθεια των πλαγιότιτλων και της αντίστοιχης ανάρτησης. Έπειτα συμπληρώνουμε την εργασία 19, στη σελίδα 26 του Τ.Ε.. Για το επερχόμενο επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Γ΄ ενότητας προετοιμάζουμε τα κεφάλαια 3, 9, 11, 12, και 17. Η ακριβής ημέρα διεξαγωγής του τεστ θα γίνει γνωστή την ερχόμενη εβδομάδα.

