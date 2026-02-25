2026-02-25 11:59:31
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα MEGA
19.0%
Happy Day στον Alpha
17.3%
Σήμερα
11.1%
Καλημέρα Ελλάδα
5.9%
Ώρα Ελλάδος
5.2%
Νωρίς – Νωρίς
4.0%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
16.9%
Buongiorno
13.7%
Αταίριαστοι
10.5%
Breakfast@Star
8.1%
10 Παντού
6.0%
Το Πρωινό
5.6%
Πρωίαν σε Είδον
3.6%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
15.3%
Αλήθειες με τη Ζήνα
8.7%
Live You
6.8%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
3.8%
Ώρα για Ψυχαγωγία
2.8%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
2.1%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Deal
14.7%
Live News
13.4%
Τροχός της Τύχης
12.5%
Οικογενειακές Ιστορίες
12.3%
The Chase
11.2%
Ρουκ Ζουκ
10.7%
Διαχωρίζω τη Θέση μου
10.3%
Cash or Trash
9.5%
Τέντυ Μπόι Αγάπη Μου
9.1%
Flat Hunters
6.9%
Στούντιο 4
6.5%
Καθαρές Κουβέντες
5.6%
Το ’Χουμε!
2.8%
Happy Traveller (E)
2.5%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
UEFA Champions League: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
25.0%
Να Μ’ Αγαπάς
18.1%
Άγιος Έρωτας ΙΙ
17.4%
Radio Arvyla
14.9%
MasterChef 10
14.0%
Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια
11.2%
Grand Hotel
8.3%
Μονομάχος
6.5%
Γιατί ρε Πατέρα;
5.2%
Το Παιδί
2.9%
Real View
2.0%
Καλά Θα Πάει Κι Αυτό
1.5%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
The 2Night Show
13.0%
Ο Δυναστείας
11.3%
Post Game
10.2%
Status Quo
2.7%
