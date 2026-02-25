2026-02-25 11:59:31
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)

 



Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

19.0%

Happy Day στον Alpha

17.3%

Σήμερα

11.1%

Καλημέρα Ελλάδα

5.9%

Ώρα Ελλάδος

5.2%

Νωρίς – Νωρίς

4.0%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

16.9%

Buongiorno

13.7%

Αταίριαστοι

10.5%

Breakfast@Star

8.1%

10 Παντού

6.0%

Το Πρωινό

5.6%

Πρωίαν σε Είδον

3.6%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

15.3%

Αλήθειες με τη Ζήνα

8.7%

Live You

6.8%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

3.8%

Ώρα για Ψυχαγωγία

2.8%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

2.1%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Deal

14.7%

Live News

13.4%

Τροχός της Τύχης

12.5%

Οικογενειακές Ιστορίες

12.3%

The Chase

11.2%

Ρουκ Ζουκ

10.7%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

10.3%

Cash or Trash

9.5%

Τέντυ Μπόι Αγάπη Μου

9.1%

Flat Hunters

6.9%

Στούντιο 4

6.5%

Καθαρές Κουβέντες

5.6%

Το ’Χουμε!

2.8%

Happy Traveller (E)

2.5%

Prime Time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

UEFA Champions League: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

25.0%

Να Μ’ Αγαπάς

18.1%

Άγιος Έρωτας ΙΙ

17.4%

Radio Arvyla

14.9%

MasterChef 10

14.0%

Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια

11.2%

Grand Hotel

8.3%

Μονομάχος

6.5%

Γιατί ρε Πατέρα;

5.2%

Το Παιδί

2.9%

Real View

2.0%

Καλά Θα Πάει Κι Αυτό

1.5%

Late Night

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

The 2Night Show

13.0%

Ο Δυναστείας

11.3%

Post Game

10.2%

Status Quo

2.7%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο «ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα, 2 Μαρτίου
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών: Ημέρα μνήμης η 28η Φεβρουαρίου για τους σιδηροδρομικούς και την κοινωνία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών: Ημέρα μνήμης η 28η Φεβρουαρίου για τους σιδηροδρομικούς και την κοινωνία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τετάρτη, 25/2/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 25/2/2026: Εργασίες ημέρας
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ επιστρέφει στον ALPHA...
Ο ΓΙΑΤΡΟΣ επιστρέφει στον ALPHA...
Κώστας Κατσιάνος: «Το δημογραφικό “σβήνει” την επαρχία – και μαζί απειλεί τα μονοεδρικά φαρμακεία» (video)
Κώστας Κατσιάνος: «Το δημογραφικό “σβήνει” την επαρχία – και μαζί απειλεί τα μονοεδρικά φαρμακεία» (video)
Ρομπότ σκύλοι και drones καταλαμβάνουν σταθμό μετρό στην Κίνα
Ρομπότ σκύλοι και drones καταλαμβάνουν σταθμό μετρό στην Κίνα
PharmaSys: Ευελιξία και πρόσβαση από παντού
PharmaSys: Ευελιξία και πρόσβαση από παντού
Υπουργείο Οικονομικών: 1,628 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ το 2025
Υπουργείο Οικονομικών: 1,628 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ το 2025