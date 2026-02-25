Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA19.0%Happy Day στον Alpha17.3%Σήμερα11.1%Καλημέρα Ελλάδα5.9%Ώρα Ελλάδος5.2%Νωρίς – Νωρίς4.0%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα16.9%Buongiorno13.7%Αταίριαστοι10.5%Breakfast@Star8.1%10 Παντού6.0%Το Πρωινό5.6%Πρωίαν σε Είδον3.6%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις15.3%Αλήθειες με τη Ζήνα8.7%Live You6.8%Όπου Υπάρχει Ελλάδα3.8%Ώρα για Ψυχαγωγία2.8%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος2.1%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Deal14.7%Live News13.4%Τροχός της Τύχης12.5%Οικογενειακές Ιστορίες12.3%The Chase11.2%Ρουκ Ζουκ10.7%Διαχωρίζω τη Θέση μου10.3%Cash or Trash9.5%Τέντυ Μπόι Αγάπη Μου9.1%Flat Hunters6.9%Στούντιο 46.5%Καθαρές Κουβέντες5.6%Το 'Χουμε!2.8%Happy Traveller (E)2.5%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54UEFA Champions League: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός25.0%Να Μ' Αγαπάς18.1%Άγιος Έρωτας ΙΙ17.4%Radio Arvyla14.9%MasterChef 1014.0%Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια11.2%Grand Hotel8.3%Μονομάχος6.5%Γιατί ρε Πατέρα;5.2%Το Παιδί2.9%Real View2.0%Καλά Θα Πάει Κι Αυτό1.5%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The 2Night Show13.0%Ο Δυναστείας11.3%Post Game10.2%Status Quo2.7%Πηγή: tvnea.com