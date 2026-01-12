2026-01-12 07:48:12

Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επι της πρότασης της εισαγγελέως για την εν μέρει αποβολή των συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας πρόκειται να ξεκινήσει η σημερινή συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού του Εμπορευματικού Σταθμού sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ