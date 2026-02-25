2026-02-25 11:28:58
Φωτογραφία για Ρομπότ σκύλοι και drones καταλαμβάνουν σταθμό μετρό στην Κίνα
Κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους ταξιδιού του έτους, οι επιβάτες στο Χεφέι, σε μια πόλη στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας, δεν υποδέχονταν μόνο τρένα, αλλά και ρομπότ.ca.news.yahoo.comΑνθρωποειδείς βοηθοί , τετράποδα σκυλιά επιθεώρησης και drones περιπολούσαν σταθμούς και σήραγγες του μετρό, βοηθώντας τους επιβάτες με οδηγίες, ελέγχοντας τις υποδομές και σαρώνοντας sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
PharmaSys: Ευελιξία και πρόσβαση από παντού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
PharmaSys: Ευελιξία και πρόσβαση από παντού
Κώστας Κατσιάνος: «Το δημογραφικό “σβήνει” την επαρχία – και μαζί απειλεί τα μονοεδρικά φαρμακεία» (video)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κώστας Κατσιάνος: «Το δημογραφικό “σβήνει” την επαρχία – και μαζί απειλεί τα μονοεδρικά φαρμακεία» (video)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας σκότωσε αστυνομικό
Έκρηξη κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μόσχας σκότωσε αστυνομικό
Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Δείτε αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια
Ποιοι σταθμοί του Μετρό κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Δείτε αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια
Αφγανός μαχαιροποιός συνελήφθη σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Γερμανία μετά την επίθεση σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς γενναίοι μάρτυρες τον ακινητοποίησαν
Αφγανός μαχαιροποιός συνελήφθη σε σιδηροδρομικό σταθμό στη Γερμανία μετά την επίθεση σε Μάρτυρες του Ιεχωβά, καθώς γενναίοι μάρτυρες τον ακινητοποίησαν
Το νερό στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
Το νερό στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
Βιονικό ρομπότ εντυπωσιάζει τους επιβάτες στο τρένο του Εαρινού Φεστιβάλ!
Βιονικό ρομπότ εντυπωσιάζει τους επιβάτες στο τρένο του Εαρινού Φεστιβάλ!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Υπουργείο Οικονομικών: 1,628 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ το 2025
Υπουργείο Οικονομικών: 1,628 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ το 2025
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Μπροστά το «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα