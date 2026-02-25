2026-02-25 11:28:58

Κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους ταξιδιού του έτους, οι επιβάτες στο Χεφέι, σε μια πόλη στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας, δεν υποδέχονταν μόνο τρένα, αλλά και ρομπότ.ca.news.yahoo.comΑνθρωποειδείς βοηθοί , τετράποδα σκυλιά επιθεώρησης και drones περιπολούσαν σταθμούς και σήραγγες του μετρό, βοηθώντας τους επιβάτες με οδηγίες, ελέγχοντας τις υποδομές και σαρώνοντας sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ