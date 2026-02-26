Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Κοινωνία Ώρα MEGA15.7%Σήμερα14.8%Happy Day στον Alpha13.0%Ώρα Ελλάδος6.4%Καλημέρα Ελλάδα4.5%Νωρίς – Νωρίς2.8%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Buongiorno13.2%Super Κατερίνα12.4%Αταίριαστοι11.4%Το Πρωινό11.2%Breakfast@Star9.1%10 Παντού5.3%Πρωίαν σε Είδον5.2%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις14.5%Αλήθειες με τη Ζήνα5.0%Live You4.7%Όπου Υπάρχει Ελλάδα4.1%Ώρα για Ψυχαγωγία4.1%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος2.5%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Ρουκ Ζουκ14.5%Live News12.6%Τροχός της Τύχης12.5%Deal12.1%Οικογενειακές Ιστορίες10.5%Cash or Trash (E)8.7%Flat Hunters7.3%Διαχωρίζω τη Θέση μου6.4%Καθαρές Κουβέντες5.2%Το Δόλωμα5.2%Happy Traveller (E)3.1%Το 'Χουμε!1.9%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Να μ' Αγαπάς16.2%Ράδιο Αρβύλα16.1%Άγιος Έρωτας14.8%MasterChef 1014.4%Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι10.6%Μια Νύχτα Μόνο10.1%Survivor9.8%Grand Hotel9.3%Τότε και Τώρα8.5%Η Γη της Ελιάς6.5%Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος6.4%Παιχνίδια Εκδίκησης6.1%Καλά Θα Πάει κι Αυτό2.5%Το Παιδί2.5%Real View2.1%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Νύχτα Αποκαλύψεων9.1%Champions League Show3.5%Κοινωνία Άνω Κάτω3.2%Πηγή: tvnea.com