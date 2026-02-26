2026-02-26 11:59:50
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Κοινωνία Ώρα MEGA

15.7%

Σήμερα

14.8%

Happy Day στον Alpha

13.0%

Ώρα Ελλάδος

6.4%

Καλημέρα Ελλάδα

4.5%

Νωρίς – Νωρίς

2.8%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Buongiorno

13.2%

Super Κατερίνα

12.4%

Αταίριαστοι

11.4%

Το Πρωινό

11.2%

Breakfast@Star

9.1%

10 Παντού

5.3%

Πρωίαν σε Είδον

5.2%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

14.5%

Αλήθειες με τη Ζήνα

5.0%

Live You

4.7%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

4.1%

Ώρα για Ψυχαγωγία

4.1%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

2.5%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Ρουκ Ζουκ

14.5%

Live News

12.6%

Τροχός της Τύχης

12.5%

Deal

12.1%

Οικογενειακές Ιστορίες

10.5%

Cash or Trash (E)

8.7%

Flat Hunters

7.3%

Διαχωρίζω τη Θέση μου

6.4%

Καθαρές Κουβέντες

5.2%

Το Δόλωμα

5.2%

Happy Traveller (E)

3.1%

Το ’Χουμε!

1.9%

Prime Time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Να μ’ Αγαπάς

16.2%

Ράδιο Αρβύλα

16.1%

Άγιος Έρωτας

14.8%

MasterChef 10

14.4%

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

10.6%

Μια Νύχτα Μόνο

10.1%

Survivor

9.8%

Grand Hotel

9.3%

Τότε και Τώρα

8.5%

Η Γη της Ελιάς

6.5%

Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος

6.4%

Παιχνίδια Εκδίκησης

6.1%

Καλά Θα Πάει κι Αυτό

2.5%

Το Παιδί

2.5%

Real View

2.1%

Late Night

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Νύχτα Αποκαλύψεων

9.1%

Champions League Show

3.5%

Κοινωνία Άνω Κάτω

3.2%

Πηγή: tvnea.com
