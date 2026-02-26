2026-02-26 11:59:50
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Κοινωνία Ώρα MEGA
15.7%
Σήμερα
14.8%
Happy Day στον Alpha
13.0%
Ώρα Ελλάδος
6.4%
Καλημέρα Ελλάδα
4.5%
Νωρίς – Νωρίς
2.8%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Buongiorno
13.2%
Super Κατερίνα
12.4%
Αταίριαστοι
11.4%
Το Πρωινό
11.2%
Breakfast@Star
9.1%
10 Παντού
5.3%
Πρωίαν σε Είδον
5.2%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
14.5%
Αλήθειες με τη Ζήνα
5.0%
Live You
4.7%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
4.1%
Ώρα για Ψυχαγωγία
4.1%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
2.5%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Ρουκ Ζουκ
14.5%
Live News
12.6%
Τροχός της Τύχης
12.5%
Deal
12.1%
Οικογενειακές Ιστορίες
10.5%
Cash or Trash (E)
8.7%
Flat Hunters
7.3%
Διαχωρίζω τη Θέση μου
6.4%
Καθαρές Κουβέντες
5.2%
Το Δόλωμα
5.2%
Happy Traveller (E)
3.1%
Το ’Χουμε!
1.9%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Να μ’ Αγαπάς
16.2%
Ράδιο Αρβύλα
16.1%
Άγιος Έρωτας
14.8%
MasterChef 10
14.4%
Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι
10.6%
Μια Νύχτα Μόνο
10.1%
Survivor
9.8%
Grand Hotel
9.3%
Τότε και Τώρα
8.5%
Η Γη της Ελιάς
6.5%
Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος
6.4%
Παιχνίδια Εκδίκησης
6.1%
Καλά Θα Πάει κι Αυτό
2.5%
Το Παιδί
2.5%
Real View
2.1%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Νύχτα Αποκαλύψεων
9.1%
Champions League Show
3.5%
Κοινωνία Άνω Κάτω
3.2%
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/2/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ