2026-02-17 09:37:48
Φωτογραφία για ΓΑΙΑΟΣΕ: Ποια είναι τα 2+1 έργα - «σημαία» στη Θεσσαλονίκη
Δύο συν ένα εμβληματικά project προωθεί στη Θεσσαλονίκη η ΓΑΙΑΟΣΕ. Η θυγατρική του Υπερταμείου, υπό τον CEO κ. Δ. Μπαλωμένο, έχει στα «σκαριά» την αξιοποίηση εκτάσεων που ανήκουν στον φορέα διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του πρώην ΟΣΕ (νυν Σιδηρόδρομοι Ελλάδας), με τα σχέδια εκμετάλλευσης του πρώην Στρατοπέδου Γκόνου αλλά και του Σιδηροδρομικού και Επιβατικού Σταθμού Θεσσαλονίκης να sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ψυχολογία των χρωμάτων στην τέχνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ψυχολογία των χρωμάτων στην τέχνη
Prime Time Ζώνη: «Να Μ’ Αγαπάς» κυριαρχεί, «Ράδιο Αρβύλα» σε ισχυρή δεύτερη θέση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time Ζώνη: «Να Μ’ Αγαπάς» κυριαρχεί, «Ράδιο Αρβύλα» σε ισχυρή δεύτερη θέση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Διπλό προσκλητήριο» από ΓΑΙΑΟΣΕ σε ιδιώτες για αξιοποίηση Σιδηροδρομικών Σταθμών Λαρίσης (Αθηνών) και Πελοποννήσου .
«Διπλό προσκλητήριο» από ΓΑΙΑΟΣΕ σε ιδιώτες για αξιοποίηση Σιδηροδρομικών Σταθμών Λαρίσης (Αθηνών) και Πελοποννήσου .
Ποια είναι τα (φετινά) ορόσημα για τον Σιδηρόδρομο -θεσμικές παρεμβάσεις
Ποια είναι τα (φετινά) ορόσημα για τον Σιδηρόδρομο -θεσμικές παρεμβάσεις
Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν κονδύλια 500 εκατ. για σιδηροδρομικά έργα.
Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν κονδύλια 500 εκατ. για σιδηροδρομικά έργα.
Αυτά είναι τα έργα - προτεραιότητες για την αναβάθμιση και συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου
Αυτά είναι τα έργα - προτεραιότητες για την αναβάθμιση και συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου
Γιάννης Αδαμόπουλος: «Το εργασιακό μου περιβάλλον με ενέπνευσε στα έργα μου»
Γιάννης Αδαμόπουλος: «Το εργασιακό μου περιβάλλον με ενέπνευσε στα έργα μου»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η εισαγγελέας Λάρισας έδωσε εντολή για εκταφή 9 σορών θυμάτων των Τεμπών.
Η εισαγγελέας Λάρισας έδωσε εντολή για εκταφή 9 σορών θυμάτων των Τεμπών.
Ιστορική – Χρονολογική αναφορά του Μεσολογγίου μέσα στους αιώνες… Ένα ευλαβικό προσκύνημα στους αθάνατους νεκρούς… 200 χρόνια μετά, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026…
Ιστορική – Χρονολογική αναφορά του Μεσολογγίου μέσα στους αιώνες… Ένα ευλαβικό προσκύνημα στους αθάνατους νεκρούς… 200 χρόνια μετά, 10 Απριλίου 1826 – 10 Απριλίου 2026…
Ashampoo WinOptimizer FREE - [ΩΣ ΤΑ Windows ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Ashampoo WinOptimizer FREE - [ΩΣ ΤΑ Windows ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2026
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Μαρτίου 2026
DIY Τραπέζια εξωτερικού χώρου από παλιές ραπτομηχανές
DIY Τραπέζια εξωτερικού χώρου από παλιές ραπτομηχανές