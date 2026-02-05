2026-02-05 14:13:15
Φωτογραφία για Οριστικά στη Λάρισα η διεξαγωγή της δίκης για τα Τέμπη, με απόφαση του Αρείου Πάγου
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα οκτώ συγγενών θυμάτων των Τεμπών, που ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκηςΠηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, skai.grΟ Άρειος Πάγος αποφάσισε οριστικά ότι η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα διεξαχθεί στην Λάρισα, καθώς το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα οκτώ συγγενών θυμάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της sidirodromikanea
ΠΦΣ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Συλλογή στοιχείων φαρμακείων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
ΠΦΣ: Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Συλλογή στοιχείων φαρμακείων που δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα...
«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα...
Τέμπη: Επείγουσα εντολή του Υπουργείου Μεταφορών να ελέγξει όλα τα καθίσματα στη Hellenic Train
Τέμπη: Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την πυραντοχή των καθισμάτων στην αμαξοστοιχία.
Πάνω από 50 κατηγορούμενοι σε δίκες σχετικές άμεσα και έμμεσα με το δυστύχημα στα Τέμπη
«Δεν το χωράει ο νους μας πως ο σιδηροδρομικός σταθμός της Δράμας κλείνει επίσημα και οριστικά»
Κλειδώνει οριστικά ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας-Καταργείται και επίσημα το Τμήμα Γραμμής.
Έναρξη της διαδικασίας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Live News» οδηγούν
Μεσημεριανή ζώνη: Σταθερή κορυφή για «Αποκαλύψεις»
Prime time ζώνη: «Να με αγαπάς» στην κορυφή – «MasterChef» και «Άγιος Έρωτας» ακολουθούν
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (4/2/2026)
