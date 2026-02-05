2026-02-05 14:13:15

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα οκτώ συγγενών θυμάτων των Τεμπών, που ζητούσαν να επιλεγεί η Θεσσαλονίκη ή η Αθήνα για την διεξαγωγή της δίκηςΠηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, skai.grΟ Άρειος Πάγος αποφάσισε οριστικά ότι η δίκη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη θα διεξαχθεί στην Λάρισα, καθώς το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα οκτώ συγγενών θυμάτων για αλλαγή του τόπου διεξαγωγής της sidirodromikanea

