2026-02-18 09:32:51

Με την πρώτη ματιά, ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) για την περίοδο 2028-2034 φαίνεται να αποτελεί ισχυρό μήνυμα για τις ευρωπαϊκές υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 51,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις μεταφορές στο πλαίσιο του CEF 3.Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι ότι το εκτιμώμενο κόστος για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ