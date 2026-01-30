2026-01-30 12:53:00





Ο Γιάννης Κολοκυθάς μίλησε στο Buongiorno, αναφερόμενος τόσο στις infotainment εκπομπές όσο και στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το «Καλημέρα Ελλάδα» και την απομάκρυνση της Άννας Λιβαθινού.



Σχετικά με το μοντέλο των infotainment εκπομπών, τόνισε: «Και εμείς προσπαθούμε να κινηθούμε σε αυτό το πνεύμα. Δεν νομίζω ότι είμαστε ακριβώς το ίδιο. Είναι οι καιροί τέτοιοι: επικαιρότητα και ψυχαγωγία μαζί, ο καθένας με τον δικό του τρόπο».



Όσον αφορά τον πρώην συμπαρουσιαστή του, Παναγιώτη Στάθη, που φέτος βρίσκεται στο «Καλημέρα Ελλάδα», προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, χωρίς περαιτέρω σχόλια.



«Δεν τον βλέπω, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι απέναντι. Έχω δει αποσπάσματα και συνεντεύξεις. Θέλω μόνο να πω ότι έχουμε πέσει όλοι πάνω στο “Καλημέρα Ελλάδα” από την αρχή της χρονιάς, λόγω και του Γιώργου Παπαδάκη. Ας αφήσουμε τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους. Θα κριθούν όταν πρέπει».



Για την απομάκρυνση της Άννας Λιβαθινού: «Δεν μου άρεσε πώς έγινε. Δεν είναι ωραίο να γίνεται “εν κινήσει”», είπε. Όπως υπογράμμισε, το βασικό ζητούμενο είναι «να αφήνουμε τον κόσμο να κάνει τη δουλειά του».



Πηγή: tvnea.com



