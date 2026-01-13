2026-01-13 13:34:02
Το πρωί της Τρίτης (13/1), ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε στην εκπομπή Πρωινό το λάθος που σημειώθηκε την Κυριακή στον αέρα της ΕΡΤ. Υπενθυμίζεται ότι σε ρεπορτάζ για τον πόλεμο στο Ιράν προβλήθηκαν πλάνα από επεισόδια που είχαν γίνει στη Θεσσαλονίκη μετά από συναυλία του ΛΕΞ, δημιουργώντας έντονη αναστάτωση και αντιδράσεις.

Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα, αλλά τόνισε πως η δημόσια τηλεόραση θα μπορούσε να είχε ζητήσει μια συγγνώμη για το περιστατικό, αντί να προσπαθεί να αγνοήσει ό,τι συνέβη. Η τοποθέτηση του Λιάγκα έρχεται να υπενθυμίσει την ευθύνη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην ορθή και υπεύθυνη ενημέρωση του κοινού.

«Πάμε και στα έργα και τις ημέρες της δημόσιας τηλεόρασης. Είναι ανθρώπινα τα λάθη, ωστόσο κάποιες φορές και τα ανθρώπινα λάθη σε κάνουν να λες πώς είναι δυνατόν, στη δημόσια τηλεόραση, όπου υπάρχει μια σοβαρότητα –ή μια σοβαροφάνεια, όπως θέλετε πείτε το, να συμβαίνουν αυτά.


Μιλάνε για τον πόλεμο στο Ιράν και αντί για πλάνα από τον πόλεμο στο Ιράν, βλέπουμε φωτιές και κάποια ένταση μετά από τη συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε και στον τρόπο που, όπως είπε, επιχειρήθηκε να υποβαθμιστεί το λάθος που έγινε στον αέρα της δημόσιας τηλεόρασης.

«Το διαχειρίστηκαν με το “δεν μας πήραν χαμπάρι”. Θα μπορούσαν να πουν “είναι ένα ανθρώπινο λάθος, ζητούμε συγγνώμη από τους τηλεθεατές”. Είναι απαράδεκτο που δεν το έκαναν», δήλωσε ο παρουσιαστής.

