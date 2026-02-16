





Ένταση και βαριές αιχμές καταγράφηκαν στον αέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, το απόγευμα της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, όταν ο Πέτρος Κουσουλός εξαπέλυσε δημόσιες κατηγορίες κατά του Νίκος Κοκλώνης αλλα και της Σίσσυ Χρηστίδου.

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε καταγγελία εργαζόμενης του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, η οποία –όπως υποστηρίζει– παραμένει απλήρωτη εδώ και έναν χρόνο. Το θέμα είχε φιλοξενηθεί τόσο στην εκπομπή του όσο και στην εφημερίδα του «Μπαμ», ενώ ακολούθησε τηλεφωνική παρέμβαση της προέδρου του κόμματος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Ο Πέτρος Κουσουλός εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο που –όπως είπε– αντιμετωπίστηκε η καταγγελία από τη Σίσσυ Χρηστίδου, τονίζοντας:

«Η κυρία Χρηστίδου, επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι δεν γνωρίζει για την καταγγελία, είπε ότι δεν ισχύει η καταγγελία. Μιλάμε για φοβερά πράγματα στην ελληνική τηλεόραση».

Στη συνέχεια, τα «βέλη» του στράφηκαν και προς τον Νίκος Κοκλώνης, παραγωγό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», με τον δημοσιογράφο να προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες:

«Η συγκεκριμένη εκπομπή τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων και είναι παραγωγή του κυρίου Νίκου Κοκλώνη. Κάντε μια έρευνα να δείτε σε πόσους χρωστάει. Σε εμένα μόνο, από πρόπερσι, χρωστάει 20.000 ευρώ και το λέω δημόσια».

Μάλιστα, έθεσε ερωτήματα για οφειλές προς εργαζόμενους και συνεργάτες, κάνοντας λόγο για «διαταγές πληρωμής» και για χρήση «ανενεργής εταιρείας ως οχήματος», ενώ κατέληξε σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο:

«Αλλά ποιος να τα βάλει με το αφεντικούλη; Αυτή είναι η κατάντια της ελληνικής κοινωνίας».

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής υποστήριξε πως μεταξύ τους υπάρχει ανοιχτή οικονομική διαφορά, αναφέροντας συγκεκριμένα ποσό ύψους 20.000 ευρώ, το οποίο –όπως είπε– προκύπτει από παλαιότερη επαγγελματική συνεργασία. Σε υψηλούς τόνους, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αφήσει το ζήτημα να «ξεχαστεί», επισημαίνοντας πως πρόκειται για αμοιβή που αφορά υπηρεσίες που έχει ήδη παράσχει.

«Δεν πρόκειται να χαριστώ. Αυτά τα χρήματα είναι αποτέλεσμα δουλειάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η τοποθέτησή του δεν έχει προσωπικό χαρακτήρα, αλλά αφορά την επαγγελματική του αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, ο Πέτρος Κουσουλός επεσήμανε ότι τέτοιες καταστάσεις δεν είναι μεμονωμένες στον χώρο των media, σημειώνοντας πως πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με αντίστοιχα προβλήματα. Όπως ανέφερε, πίσω από την εικόνα της τηλεοπτικής προβολής υπάρχουν επαγγελματίες που βασίζονται στη συνέπεια και τον σεβασμό των συνεργασιών.

Πηγή: tvnea.com