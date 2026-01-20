2026-01-20 10:52:14
Φωτογραφία για Νέα δεδομένα για το «Lyrics» στον ΑΝΤ1 – Στο τραπέζι αλλαγές σε ώρα και διάρκεια

 



Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο του «Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου στον ΑΝΤ1, παρά το γεγονός ότι το μουσικό τηλεπαιχνίδι δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις αρχικές προσδοκίες του καναλιού σε επίπεδο τηλεθέασης. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η παραγωγή έχει εξασφαλισμένη συμφωνία για συνολικά 20 επεισόδια, τα οποία αναμένεται να προβληθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Παρότι τα ποσοστά στην prime time κρίθηκαν χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί, οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 δεν δείχνουν διάθεση να «τραβήξουν πρόωρα την πρίζα». Αντιθέτως, εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να δώσουν στο «Lyrics» μια δεύτερη ευκαιρία, αυτή τη φορά με διαφορετική στρατηγική.

Το επικρατέστερο πλάνο προβλέπει ριζική αναπροσαρμογή του φορμάτ. Το μουσικό σόου, όπως το γνωρίσαμε φέτος στη βραδινή ζώνη, ενδέχεται να μετατραπεί σε πιο «σφιχτό» τηλεπαιχνίδι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του απογεύματος. Σε αυτή την περίπτωση, η διάρκεια θα περιοριστεί από τη μιάμιση ώρα στα περίπου 45 λεπτά, ενώ παράλληλα θα αλλάξει και το τηλεοπτικό του slot.

Η μετακίνηση από την απαιτητική prime time σε νωρίτερη απογευματινή ζώνη θεωρείται πιο συμβατή με τις διεθνείς προδιαγραφές του συγκεκριμένου φορμάτ και ίσως αποδειχθεί καταλυτική για την πορεία του. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, με το κανάλι να σταθμίζει δεδομένα και προοπτικές πριν ανάψει –ή όχι– το «πράσινο φως» για τη συνέχεια του «Lyrics».



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΑΝΤ1: Αυλαία για το «5Χ5» – Το «Flat Hunters» φέρνει τη μάχη των μεσιτών στην ελληνική τηλεόραση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΝΤ1: Αυλαία για το «5Χ5» – Το «Flat Hunters» φέρνει τη μάχη των μεσιτών στην ελληνική τηλεόραση
Γεωργιάδης στην κοπή πίττας της ΠΕΦ: Τι θα γίνει με το επενδυτικό clawback 2026 - 2027
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γεωργιάδης στην κοπή πίττας της ΠΕΦ: Τι θα γίνει με το επενδυτικό clawback 2026 - 2027
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΝΤ1: Αυλαία για το «5Χ5» – Το «Flat Hunters» φέρνει τη μάχη των μεσιτών στην ελληνική τηλεόραση
ΑΝΤ1: Αυλαία για το «5Χ5» – Το «Flat Hunters» φέρνει τη μάχη των μεσιτών στην ελληνική τηλεόραση
ΠΩΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΠΩΣ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
Ζήνα Κουτσελίνη για ΑΝΤ1: Ότι κάτι επειδή πήγε καλά το καλοκαίρι, θα πάει και το χειμώνα
Ζήνα Κουτσελίνη για ΑΝΤ1: Ότι κάτι επειδή πήγε καλά το καλοκαίρι, θα πάει και το χειμώνα
ΑΝΤ1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά στο κανάλι...
ΑΝΤ1: Δύο μέτρα και δύο σταθμά στο κανάλι...
Μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη: Οι ελληνικές ταινίες σε Star και Αντ1 πήραν την τηλεθέαση...
Μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη: Οι ελληνικές ταινίες σε Star και Αντ1 πήραν την τηλεθέαση...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time: MasterChef «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Late Night: Ο Αρναούτογλου μόνος του
Prime Time: MasterChef «σβήνει» τον ανταγωνισμό – Late Night: Ο Αρναούτογλου μόνος του
Πρωινή ενημερωτική ζώνη :Πρωτιά με χαμηλότερες πτήσεις για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη :Πρωτιά με χαμηλότερες πτήσεις για την «Κοινωνία Ώρα MEGA»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Η «Super Κατερίνα» μπροστά, το «Πρωινό» σε χαμηλή πτήση
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Η «Super Κατερίνα» μπροστά, το «Πρωινό» σε χαμηλή πτήση
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» παίρνουν κεφάλι... - Ποια εκπομπή έκανε 0,7%;
Μεσημεριανή ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» παίρνουν κεφάλι... - Ποια εκπομπή έκανε 0,7%;
Απογευματινή ζώνη: το Live News ισοπεδώνει τον ανταγωνισμό, τα παιχνίδια κρατούν άμυνες
Απογευματινή ζώνη: το Live News ισοπεδώνει τον ανταγωνισμό, τα παιχνίδια κρατούν άμυνες