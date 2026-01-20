Ανοιχτό παραμένει το κεφάλαιο του «Lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου στον ΑΝΤ1, παρά το γεγονός ότι το μουσικό τηλεπαιχνίδι δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις αρχικές προσδοκίες του καναλιού σε επίπεδο τηλεθέασης. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η παραγωγή έχει εξασφαλισμένη συμφωνία για συνολικά 20 επεισόδια, τα οποία αναμένεται να προβληθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Παρότι τα ποσοστά στην prime time κρίθηκαν χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί, οι ιθύνοντες του ΑΝΤ1 δεν δείχνουν διάθεση να «τραβήξουν πρόωρα την πρίζα». Αντιθέτως, εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια προκειμένου να δώσουν στο «Lyrics» μια δεύτερη ευκαιρία, αυτή τη φορά με διαφορετική στρατηγική.

Το επικρατέστερο πλάνο προβλέπει ριζική αναπροσαρμογή του φορμάτ. Το μουσικό σόου, όπως το γνωρίσαμε φέτος στη βραδινή ζώνη, ενδέχεται να μετατραπεί σε πιο «σφιχτό» τηλεπαιχνίδι, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του απογεύματος. Σε αυτή την περίπτωση, η διάρκεια θα περιοριστεί από τη μιάμιση ώρα στα περίπου 45 λεπτά, ενώ παράλληλα θα αλλάξει και το τηλεοπτικό του slot.

Η μετακίνηση από την απαιτητική prime time σε νωρίτερη απογευματινή ζώνη θεωρείται πιο συμβατή με τις διεθνείς προδιαγραφές του συγκεκριμένου φορμάτ και ίσως αποδειχθεί καταλυτική για την πορεία του. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, με το κανάλι να σταθμίζει δεδομένα και προοπτικές πριν ανάψει –ή όχι– το «πράσινο φως» για τη συνέχεια του «Lyrics».

Πηγή: tvnea.com