Ποια φάρμακα περιλαμβάνονται στην απόφαση. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο και τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας των προϊόντων.

Σε οριστική διακοπή κυκλοφορίας έχουν τεθεί 230 φάρμακα. Πρόκειται για σκευάσματα διαφόρων κατηγοριών, όπως προκύπτει από κατάλογο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο οποίος δημοσιοποιήθηκε σήμερα και παρατίθεται πιο κάτω. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται και 4 εμβόλια, τα οποία καλυφθούν με αντίστοιχα που διατίθενται στη χώρα μας.

Οι υπεύθυνοι του ΕΟΦ επισημαίνουν ότι η κάλυψη των φαρμάκων που έπαψαν οριστικά να κυκλφορούν θα γίνεται με άλλα σκευάσματα της ίδιας δραστικής μορφής, περιεκτικότητας και ένδειξης. Τα 23 από αυτά θα καλυφθούν με έκτακτες εισαγωγές και τα 2 με νεότερες θεραπείες.

Η οριστική διακοπή κυκλοφορίας φαρμάκων συμβαίνει όταν η εταιρεία σταματά επίσημα την διάθεση ενός σκευάσματος στην αγορά για διάφορους λόγους (εμπορικοί, τεχνικοί).

 

 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, υποχρεούται να ενημερώσει τον ΕΟΦ και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, οι οποίοι με τη σειρά τους ειδοποιούν τους φαρμακοποιούς.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση του ΕΟΦ, οι εταιρείες πρέπει να προχωρούν έγκαιρα σε ενημέρωση για την οριστική ή προσωρινή διακοπή διακίνησης προϊόντων της αρμοδιότητας τους.

Η γνωστοποίηση γίνεται τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη διακοπή της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που πρέπει να αιτιολογούνται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου ενημερώνει αμέσως τον ΕΟΦ για κάθε ενέργειά του, που αφορά στην αναστολή διάθεσης ή στην απόσυρση του φαρμάκου από την αγορά, αναφέροντας τους σχετικούς λόγους, όταν η ενέργειά του αυτή αφορά στην αποτελεσματικότητα του φαρμάκου ή στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Με βάση τη νομοθεσία, οι εταιρείες πρέπει εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό των φαρμακείων και των προσώπων που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των Ελλήνων ασθενών.



Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων, ο ΕΟΦ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή κυρώσεων.

Δημήτρης Καραγιώργος

Διευθυντής Σύνταξης

 

Πηγή: iatronet

 

 

 

 

 

 

