2026-01-12 12:32:04
Γλώσσα: Αρχικά, με τη βοήθεια του αποκόμματος για τη σύνταξη επιχειρηματολογικού κειμένου και του σχεδιαγράμματος που φτιάξαμε στην τάξη, ολοκληρώνουμε το δικό μας δοκίμιο (όσοι ή όσες δεν το έχουμε κάνει ήδη). Επίσης, συμπληρώνουμε τις εργασίες 1 (σελίδες 43, 44) και 5 (σελίδα 49), στο Τ.Ε.. Μπορούμε να συμβουλευτούμε, βέβαια, και την προηγούμενη ανάρτηση.

Μαθηματικά: Λύνουμε με εξίσωση τα προβλήματα 8 (βλ. το ήδη λυμένο σχετικό πρόβλημα 5), 23, 24, 25, και 26 του φυλλαδίου που μοιράστηκε σήμερα στην τάξη. Αύριο θα συνεχιστεί η επανάληψη στην ενότητα Β΄ "Εξισώσεις" (κεφάλαια 25 - 29), ώστε να είμαστε έτοιμοι για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Τετάρτης, 14/1. Παίρνουμε βοήθεια και από τη σχετική ανάρτηση.

