ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

«ΤΑ ΚΟΡΟΝΤΑ»

Πατησίων 5,10431 Αθήνα

Αρ. Πρωτ. 1

Αθήνα 15/12/2025

ximeronews

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων Ξηρομέρου «Τα Κόροντα» σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου «Η Χρυσοβίτσα Ξηρομέρου στην περίοδο της Τουρκοκρατίας - Πρακτικά 2ου Ιστορικού Συνεδρίου Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου (6&7/8/2025)» του πρ. Προέδρου Εφετών Αθηνών, Επιτίμου Προέδρου της ΠΑΝΣΥ και συγγραφέα Αλέξανδρου Σάββα την 19η Ιανουαρίου 2026, ώρα 18.00 στην αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ), Ακαδημίας και Γ. Γενναδίου 8, 7ος όροφος.. Διαβάστε Περισσότερα...