Η καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει τη Δευτέρα 19/1 στις 20:00 με διπλό επεισόδιο και εξελίξεις που θα καθηλώσουν.

Μετά τη συγκλονιστική αποκάλυψη ότι τα δίδυμα είναι παιδιά της Ζωής, όλα άλλαξαν.







Ισορροπίες χάθηκαν, σχέσεις διαλύθηκαν, έρωτες έγιναν μίση και οι μάσκες έπεσαν!







Η σειρά «Να μ’ αγαπάς» επιστρέφει με νέα επεισόδια και καταιγιστικές εξελίξεις που θα ανατρέψουν τις ζωές όλων.













Η απελπισία οδηγεί τη Φωτεινή στα άκρα, όταν πυροβολεί τον Ορφέα. Εκείνος χαροπαλεύει στο νοσοκομείο, ενώ εκείνη βυθίζεται στην απόλυτη απόγνωση. Την ίδια στιγμή, μια σοκαριστική αποκάλυψη της Σοφίας ανατρέπει τη ζωή του Θεόφιλου και ολόκληρης της οικογένειας Καλλιγά. Παράλληλα, η Ζωή και ο Άγγελος έρχονται κοντά, σε μια σχέση που θα δοκιμάσει αντοχές και όρια.

Μια εποχή τελείωσε και τώρα αρχίζει μια άλλη, πιο σκοτεινή και επικίνδυνη. Θα πληρώσουν όλοι…













Δείτε το συγκλονιστικό trailer: https://youtu.be/jNKDVBE8dq4?si=WyiTy1dnDQ_8Oxee



















Τι θα δούμε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 20:00







Επεισόδιο: 50







Η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα έξω από το σπίτι των Καλλιγά. Στο νοσοκομείο ο Ορφέας, σε κρίσιμη κατάσταση, χειρουργείται, ενώ Θεόφιλος, Εβίτα και Χάρης καταρρέουν και η Άννα μένει δίπλα του. Οι κάμερες ασφαλείας δεν έχουν καταγράψει τίποτα, ενώ στο σπίτι της Χαρούλας ο Θεόφιλος τους απειλεί με κατάσχεση για να πετάξουν έξω τη Ζωή. Η Ζωή φτάνει στο νοσοκομείο, συγκρούεται σκληρά με Θεόφιλο και Σοφία και μένει εκεί για τον Ορφέα. Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα ψάχνουν τη Φωτεινή.













Επεισόδιο: 51







Η Φωτεινή, βυθισμένη στην ενοχή της για τον πυροβολισμό του Ορφέα, περιπλανιέται στα όρια της τρέλας και της αυτοκαταστροφής. Ο Άγγελος τη βρίσκει την ύστατη στιγμή και την αποτρέπει να παραδοθεί, πείθοντάς τη να ζήσει για το παιδί που περιμένει. Ο Ορφέας, μεταξύ ζωής και θανάτου επιστρέφει από το φως, ενώ στο νοσοκομείο και το σπίτι των Καλλιγάδων η αγωνία, η ενοχή και οι παλιές πληγές φουντώνουν. Ο Θεόφιλος χάνει τον έλεγχο, η Εβίτα προσπαθεί να κρατήσει ενωμένη την οικογένεια και η Σοφία, τυφλωμένη από μίσος, αποφασίζει να εκδικηθεί. Παράλληλα, η Ζωή αναγκάζεται να φύγει από το σπίτι της Χαρούλας και οι δεσμοί ανάμεσα στους ήρωες διαλύονται. Η Σοφία να κατηγορεί ψευδώς τον Λευτέρη για τον πυροβολισμό του Ορφέα.

Πηγή: tvnea.com