Η μάχη της prime time εξελίχθηκε σε πραγματικό ντέρμπι κορυφής, με το «Να μ’ Αγαπάς» (16,2%) να κόβει πρώτο το νήμα, αλλά με ελάχιστη διαφορά από το «Ράδιο Αρβύλα» (16,1%).

Σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε και το «Άγιος Έρωτας» (14,8%), ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και το «MasterChef 10» (14,4%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική.

Στη μεσαία ζώνη της τηλεθέασης βρέθηκαν το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» (10,6%), η «Μια Νύχτα Μόνο» (10,1%) και το «Survivor» (9,8%), με το «Grand Hotel» (9,3%) και το «Τότε και Τώρα» (8,5%) να ακολουθούν.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν τα «Η Γη της Ελιάς» (6,5%), «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» (6,4%), «Παιχνίδια Εκδίκησης» (6,1%), ενώ ο «Μονομάχος» δεν βρισκόταν στη λίστα της ημέρας. Στις τελευταίες θέσεις καταγράφηκαν το «Real View» (2,1%), το «Καλά Θα Πάει κι Αυτό» (2,5%) και το «Το Παιδί» (2,5%).

Late Night Ζώνη

Στη late night, πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η «Νύχτα Αποκαλύψεων» (9,1%), αφήνοντας πίσω το «Champions League Show» (3,5%) και το «Κοινωνία Άνω Κάτω» (3,2%).

