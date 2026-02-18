2026-02-18 11:07:40
Στην πρώτη θέση της prime time ζώνης βρέθηκε το «Να Μ’ Αγαπάς» (15,2%), κρατώντας καθαρό προβάδισμα, αλλά με τον ανταγωνισμό σε κοντινή απόσταση.

Ακολούθησαν σε απόσταση αναπνοής το «Ράδιο Αρβύλα» (13,7%), το «MasterChef 10» (13,6%) και ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» (13,4%), διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τετράδα στην κορυφή. Πολύ κοντά κινήθηκε και το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» (12,3%), παραμένοντας σε τροχιά υψηλών επιδόσεων.

Σε διψήφια αλλά πιο συγκρατημένα επίπεδα βρέθηκαν το «Survivor» (10,8%) και το «Μια Νύχτα Μόνο» (10,0%), ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» (7,8%) και το «Grand Hotel» (7,5%).

Πιο πίσω στην κατάταξη βρέθηκαν το «Γιατί ρε Πατέρα;» (4,8%), το «Το Παιδί» (4,0%), το «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» (3,6%) και το «Real View» (2,4%).



Late Night: Καθαρή επικράτηση για το «The 2Night Show»

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» (11,2%) πήρε ξεκάθαρη πρωτιά, αφήνοντας πίσω του το «Prime Time» (8,2%).

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν τα «Bilatz Limpertadores» (2,9%) και το «Status Quo» (2,7%), χωρίς να μπορέσουν να απειλήσουν την κορυφή.



Πηγή: tvnea.com
