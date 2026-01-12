Ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Κώστας Γκιουλέκας ταξιδεψαν από σιδηροδρομικό σταθμό με προαστιακό τρένο στη Σίνδο και από εκεί με λεωφορείο στο ΔΙΠΑΕ
2026-01-12 22:59:29
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης ταξίδεψε με προαστιακό τρένο από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης στη Σίνδο και από εκεί με λεωφορείο του ΟΑΣΘ στο Πανεπιστήμιο ΔΙΠΑΕ, γνωρίζοντας από «πρώτο χέρι» την λειτουργία όλης της προαστιακής γραμμής.Ο κ. Χατζηδάκης τόσο κατά την άφιξη του στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης όσο και κατά την διαδρομή προς Σίνδο ενημερώνονταν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΓλώσσα Στ΄ τάξης - 6η ενότητα - 3ο Μάθημα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ