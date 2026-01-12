2026-01-12 21:38:23
πηγη AKTAIA
Λιβάδια Ποσειδωνίας κοντά VS μακριά από ιχθυοκαλλιέργειες......
Σοκαριστικά πλάνα από τον Δήμο Ξηρομέρου και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας ''Αρχιπέλαγος''.
Ακολούθησε την Ακταία και μάθε περισσότερα σχετικά με τις ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα!
Δείτε το πλήρες βίντεο στα σχόλια #FishFarms #StopPOAY #SaveOurSeas #SaveOurOceans
