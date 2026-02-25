2026-02-25 21:09:52
Φωτογραφία για Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλης: Σε διπλό ταμπλό επιστρέφουν ανάμεσα σε Mega και ΑΝΤ1



 Με δύο νέες παραγωγές, μία μίνι σειρά και μία μακράς διάρκειας, επιστρέφουν την επόμενη τηλεοπτική σεζόν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης. Οι δημιουργοί που έχουν συνδέσει το όνομά τους με μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής μυθοπλασίας ετοιμάζουν διπλή παρουσία σε Mega Channel και ANT1.

Όπως έγινε γνωστό μέσα από την εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» του Open, το νέο τους εγχείρημα για τον ΑΝΤ1 φέρει τον τίτλο «Ντέρτι», ενώ στο Mega ετοιμάζεται η μίνι σειρά «Σύγκρουση», τα γυρίσματα της οποίας έχουν ήδη ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες.

Η «Σύγκρουση» θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και διαδραματίζεται στο σήμερα. Στους βασικούς ρόλους θα δούμε τον Νίκος Ψαρράς, τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης και τον Δημήτρης Καπουράνης.

Από την άλλη, το «Ντέρτι» μεταφέρει τους τηλεθεατές στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, με φόντο την εποχή του ΠΑΣΟΚ και τη νυχτερινή ζωή στα μπουζούκια, χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτό το περιβάλλον, καθώς θα αναπτύσσονται και παράλληλες ιστορίες.

Οι δύο σεναριογράφοι επιστρέφουν έτσι δυναμικά, φιλοδοξώντας να προσθέσουν ακόμη δύο τίτλους στο ενεργητικό τους, μετά τις επιτυχίες που έχουν ήδη σημειώσει στην ελληνική τηλεόραση.



Πηγή: tvnea.com
