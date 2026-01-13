2026-01-13 18:30:36

«Η Κυβέρνηση έχει βάλει ψηλά τη Θεσσαλονίκη», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) στη Σίνδο όπου μετέβη με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο και το λεωφορείο της γραμμής Τ1 που έχει δρομολογήσει ο ΟΑΣΘ για την εξυπηρέτηση των φοιτητών.makedonikanea.grΟ Κωστής Χατζηδάκης ενημερώθηκε στη διάρκεια της διαδρομής από τον υφυπουργό Εσωτερικών sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ