2026-01-13 18:13:23
Φωτογραφία για Μετρό Αθήνας: Έρχεται διαγωνισμός 300 εκατ. για 15 νέους συρμούς
Στην τελική ευθεία μπαίνει ο διαγωνισμός της Ελληνικό Μετρό για 15 νέους συρμούς του μετρό, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με στόχο την αποσυμφόρηση της γραμμής του Αεροδρομίου και τη μείωση των χρονοαποστάσεων.businessdaily.grΣτην τελική ευθεία για την προμήθεια νέων συρμών για το μετρό της Αθήνας, που θα δώσουν ανάσα κυρίως στη γραμμή του αεροδρομίου, βρίσκεται η Ελληνικό Μετρό.Με στόχο ο διαγωνισμός sidirodromikanea
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Στο ΔΙΠΑΕ με τον Προαστιακό ο Κ. Χατζηδάκης: «Η Κυβέρνηση έχει βάλει ψηλά τη Θεσσαλονίκη»
Στο ΔΙΠΑΕ με τον Προαστιακό ο Κ. Χατζηδάκης: «Η Κυβέρνηση έχει βάλει ψηλά τη Θεσσαλονίκη»
