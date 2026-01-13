2026-01-13 18:10:33
Φωτογραφία για Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Το Δ. Σ. του Σ.Φ.Σ. αποφάσισε να πρωτοτυπήσει φέτος και να κόψουμε την πίτα μας του 2026 σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον, και όχι σε έναν αστικό χώρο, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό και επέλεξε η γιορτή αυτή να γίνει φέτος κοντά στο ειδυλλιακό περιβάλλον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών, τουτέστι, εις την απλήν ελληνικήν, στα Κιούρκα! Η γιορτή θα γίνει την Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026 sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τα «γκρίζα» σημεία της σύμβασης Δημοσίου – Hellenic Train
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα «γκρίζα» σημεία της σύμβασης Δημοσίου – Hellenic Train
Μετρό Αθήνας: Έρχεται διαγωνισμός 300 εκατ. για 15 νέους συρμούς
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μετρό Αθήνας: Έρχεται διαγωνισμός 300 εκατ. για 15 νέους συρμούς
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Kοπή της πίτας χαλκιοπουλιτων Κυριακή 11-1-2026
Kοπή της πίτας χαλκιοπουλιτων Κυριακή 11-1-2026
Ιστορική κοινή εκδήλωση κοπή πίτας από δύο σωματεία συνταξιούχων σιδηροδρομικών στη Θεσσαλονίκη.
Ιστορική κοινή εκδήλωση κοπή πίτας από δύο σωματεία συνταξιούχων σιδηροδρομικών στη Θεσσαλονίκη.
Κοσμοσυρροή στην Καλαμάτα για το γιορτινό τρένο με τον Αη Βασίλη. Ηχηρό μήνυμα για επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου.
Κοσμοσυρροή στην Καλαμάτα για το γιορτινό τρένο με τον Αη Βασίλη. Ηχηρό μήνυμα για επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου.
«Ανάρτηση της Ετήσιας Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ — Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος, μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του νέου ΑΔΑ για 2026 »
«Ανάρτηση της Ετήσιας Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ — Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος, μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του νέου ΑΔΑ για 2026 »
Στην κορυφή το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το έτος 2025
Στην κορυφή το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το έτος 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αντιπλημμυρικά έργα στο σιδηροδρομικό σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης
Αντιπλημμυρικά έργα στο σιδηροδρομικό σταθμό Διαλογής Θεσσαλονίκης
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
Φαίη Σκορδά: Δεν τήρησαν την πρακτική, του ισότιμου χωρίς να φταίει ο Λάμπρος...
Φαίη Σκορδά: Δεν τήρησαν την πρακτική, του ισότιμου χωρίς να φταίει ο Λάμπρος...
Λιάγκας κατά ΕΡΤ για το λάθος στο δελτίο ειδήσεων: Απαράδεκτη η προβολή λάθος πλάνων στην είδηση για τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς συγγνώμη
Λιάγκας κατά ΕΡΤ για το λάθος στο δελτίο ειδήσεων: Απαράδεκτη η προβολή λάθος πλάνων στην είδηση για τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς συγγνώμη
Κατερίνα Καραβάτου: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1 - Τι λέει για το κόψιμο της Τσολάκη;
Κατερίνα Καραβάτου: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1 - Τι λέει για το κόψιμο της Τσολάκη;