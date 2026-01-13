2026-01-13 18:10:33

Το Δ. Σ. του Σ.Φ.Σ. αποφάσισε να πρωτοτυπήσει φέτος και να κόψουμε την πίτα μας του 2026 σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον, και όχι σε έναν αστικό χώρο, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα. Γι’ αυτό και επέλεξε η γιορτή αυτή να γίνει φέτος κοντά στο ειδυλλιακό περιβάλλον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών, τουτέστι, εις την απλήν ελληνικήν, στα Κιούρκα! Η γιορτή θα γίνει την Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026 sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ