2026-01-13 13:34:02
Ο «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 για 8η σεζόν, φέρνοντας ξανά στους τηλεοπτικούς δέκτες το αγαπημένο show μεταμφιέσεων που έχει κερδίσει το κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Η επιστροφή του προγράμματος ανακοινώθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα μέσα από την εκπομπή του το πρωί της Τρίτης, επιβεβαιώνοντας ότι ο σταθμός κατάφερε να κατοχυρώσει τα δικαιώματα μετάδοσης του δημοφιλούς format.

Η νέα σεζόν του YFSF αναμένεται να κάνει πρεμιέρα κατά τη διάρκεια της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς, με τις πρώτες πληροφορίες να τοποθετούν την έναρξή της πιθανότατα μέσα στον Μάρτιο. Το show, το οποίο ξεχωρίζει για τις εντυπωσιακές μεταμφιέσεις των διαγωνιζόμενων σε γνωστούς καλλιτέχνες, θα φέρει και πάλι στο προσκήνιο την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση, στοιχεία που το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση.

Στην εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε και στο ερώτημα που απασχολεί τους τηλεθεατές: ποιος θα αναλάβει την παρουσίαση της νέας σεζόν. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα σενάρια, έχει ακουστεί το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με επιτυχημένα show και θεωρείται ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι του ΑΝΤ1 φαίνεται να εξετάζουν προσεκτικά όλες τις επιλογές, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η παρουσίαση θα ταιριάζει με την ταυτότητα του προγράμματος και θα διατηρήσει το υψηλό επίπεδο ψυχαγωγίας που χαρακτηρίζει το YFSF.



