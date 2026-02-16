





Την πρωτιά στη ζώνη κατέκτησε το «Καλύτερα δε γίνεται!» (13,9%), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» (12,9%), διατηρώντας σταθερά υψηλές επιδόσεις, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε το «Ο Ρωμιός έχει φιλότιμο» (11,5%) στο Star, που παρέμεινε σε τροχιά ισχυρής απήχησης. Αντίστοιχα, το «Μερικοί το προτιμούν κρύο» (11,4%) κράτησε επαφή με την κορυφή.

Στη μεσαία βαθμίδα συναντάμε το «Ο Θόδωρος και το δίκανo» (9,4%) στο Mega, το «Kitchen Lab» (8,9%), τις «Εξελίξεις Τώρα» (8,8%) και το «Αχ! Αυτή η γυναίκα μου» (8,1%) στον ΣΚΑΪ, ποσοστά που διατηρούν ανταγωνιστικότητα χωρίς όμως να κάνουν τη διαφορά.

Ακολούθησαν το «Πλυντήριο» (7,0%), το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (6,4%), το «Δύο Ξένοι» (6,1%) και οι «Τρομεροί Γονείς» (5,6%), σε καθαρά μονοψήφια τροχιά.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν οι «Εικόνες» (4,2%), το «Chef στην κουζίνα σας» (3,8%) και το «Weekend Live» (3,8%), χωρίς ιδιαίτερη δυναμική.

Στις τελευταίες θέσεις καταγράφηκαν το «EurovisionGR» (3,4%), το «Happy Traveller» (3,0%), η «Υγεία Πάνω απ’ όλα» (2,0%), το «Ό,τι αξίζει» (1,9%), καθώς και το «Εδώ TV!» (1,3%), με επιδόσεις που δημιουργούν έντονο προβληματισμό.

Πηγή: tvnea.com