2026-01-13 13:34:02
Φωτογραφία για Φαίη Σκορδά: Δεν τήρησαν την πρακτική, του ισότιμου χωρίς να φταίει ο Λάμπρος...
Ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με το τηλεοπτικό μέλλον της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα έστειλε η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή Buongiorno. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι ήρθε σε επικοινωνία με στελέχη του Open και, κατόπιν αιτήματος της διοίκησης, μετέφερε στον αέρα τη θέση τους, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τις φήμες και τα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τα δύο πρόσωπα.

Η τοποθέτηση της Σκορδά φαίνεται να αποσκοπεί στην ηρεμία των τηλεοπτικών κύκλων και στην αποφυγή παρερμηνειών σχετικά με τις αποφάσεις του σταθμού για το μέλλον των παρουσιαστών.

«Έμαθα κάτι για την Ιωάννα Μαλέσκου χθες, μίλησα με υψηλόβαθμα στελέχη του καναλιού και αυτό είναι η θέση της διοίκησης του Open. Μου είπαν ότι μπορώ να το μεταφέρω», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

«Σχετικά με τον Λάμπρο και την Ιωάννα και όλα αυτά που έχουν ακουστεί για του χρόνου κλπ… Από τη στιγμή που είναι μία επιλογή του καναλιού και η Ιωάννα, για να παρουσιάσει αυτό το δίδυμο την εκπομπή, τους στηρίζουν και τους δύο με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η θέση του καναλιού».


Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε παρασκηνιακές συμπεριφορές, αφήνοντας σαφείς αιχμές:

«Δεν είναι τυπικό, γιατί κατάλαβα ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι εκεί μέσα που δεν φέρθηκαν σωστά. Σ’ αρέσει, δεν σ’ αρέσει η Ιωάννα, μπορεί να μην τη συμπαθείς, να θεωρείς ότι δεν είναι καλή παρουσιάστρια… Ότι δεν φέρθηκαν σωστά…».

Κλείνοντας, η Φαίη Σκορδά ξεκαθάρισε πως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν αποτελεί ζήτημα για το κανάλι.

«Το ότι τον Λάμπρο τον θέλουν και ότι ο Λάμπρος θα συνεχίσει του χρόνου είναι δεδομένο. Το πρόβλημα δεν είναι ο Λάμπρος, το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που επιλέγεις έναν άνθρωπο, φέρεσαι και σε αυτόν τον άνθρωπο σωστά μέχρι να τελειώσει, μέχρι να μην τον θέλεις. Και αυτό δεν έγινε. Δεν τήρησαν όλοι αυτή την πρακτική, του ισότιμου, ο καθένας για τους λόγους του, χωρίς να φταίει ο Λάμπρος».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Λιάγκας κατά ΕΡΤ για το λάθος στο δελτίο ειδήσεων: Απαράδεκτη η προβολή λάθος πλάνων στην είδηση για τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς συγγνώμη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λιάγκας κατά ΕΡΤ για το λάθος στο δελτίο ειδήσεων: Απαράδεκτη η προβολή λάθος πλάνων στην είδηση για τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς συγγνώμη
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Επιστρέφει το Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1– Πότε θα δούμε την πρεμιέρα και ποια θα το παρουσιάζει;»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ελένη Τσολάκη: Ο ΑΝΤ1 δεν δείχνει να στηρίζει τις προσπάθειες που ο ίδιος στήνει...
Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ελένη Τσολάκη: Ο ΑΝΤ1 δεν δείχνει να στηρίζει τις προσπάθειες που ο ίδιος στήνει...
Φαίη Σκορδά για Γιώργο Παπαδάκη: Είναι από τα πρόσωπα που δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί...
Φαίη Σκορδά για Γιώργο Παπαδάκη: Είναι από τα πρόσωπα που δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί...
Δημήτρης Ουγγαρέζος σε Φαίη Σκορδά: Καλό κορόιδο είσαι. Ήθελες να δώσεις τα λεφτά σου στον Τσίπρα...
Δημήτρης Ουγγαρέζος σε Φαίη Σκορδά: Καλό κορόιδο είσαι. Ήθελες να δώσεις τα λεφτά σου στον Τσίπρα...
Φαίη Σκορδά: Επέστεψε στο Buongiorno με γυαλιά
Φαίη Σκορδά: Επέστεψε στο Buongiorno με γυαλιά
Εκτός Buongiorno η Φαίη Σκορδά – O Δημήτρης Ουγγαρέζος καλημέρισε...
Εκτός Buongiorno η Φαίη Σκορδά – O Δημήτρης Ουγγαρέζος καλημέρισε...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Καραβάτου: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1 - Τι λέει για το κόψιμο της Τσολάκη;
Κατερίνα Καραβάτου: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1 - Τι λέει για το κόψιμο της Τσολάκη;
«Μια νύχτα μόνο»: Επιστρέφει στο MEGA με νέα επεισόδια
«Μια νύχτα μόνο»: Επιστρέφει στο MEGA με νέα επεισόδια
Ξεκινά σήμερα η πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη
Ξεκινά σήμερα η πρώτη φάση πώλησης εισιτηρίων για τη Eurovision 2026 στη Βιέννη
Διαμορφώσεις για σπίτια που διαθέτουν μεγάλο αριθμό βιβλίων και έργων τέχνης
Διαμορφώσεις για σπίτια που διαθέτουν μεγάλο αριθμό βιβλίων και έργων τέχνης
Μια απίστευτη ιστορία καλοσύνης: Στην Ουκρανία, ένα τρένο έκανε μια μη προγραμματισμένη στάση για να παραλάβει ένα άρρωστο κορίτσι και τη μητέρα της!
Μια απίστευτη ιστορία καλοσύνης: Στην Ουκρανία, ένα τρένο έκανε μια μη προγραμματισμένη στάση για να παραλάβει ένα άρρωστο κορίτσι και τη μητέρα της!