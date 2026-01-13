Ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με το τηλεοπτικό μέλλον της Ιωάννας Μαλέσκου και του Λάμπρου Κωνσταντάρα έστειλε η Φαίη Σκορδά μέσα από την εκπομπή Buongiorno. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι ήρθε σε επικοινωνία με στελέχη του Open και, κατόπιν αιτήματος της διοίκησης, μετέφερε στον αέρα τη θέση τους, θέλοντας να ξεκαθαρίσει τις φήμες και τα σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από τα δύο πρόσωπα.Η τοποθέτηση της Σκορδά φαίνεται να αποσκοπεί στην ηρεμία των τηλεοπτικών κύκλων και στην αποφυγή παρερμηνειών σχετικά με τις αποφάσεις του σταθμού για το μέλλον των παρουσιαστών.«Έμαθα κάτι για την Ιωάννα Μαλέσκου χθες, μίλησα με υψηλόβαθμα στελέχη του καναλιού και αυτό είναι η θέση της διοίκησης του Open. Μου είπαν ότι μπορώ να το μεταφέρω», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.«Σχετικά με τον Λάμπρο και την Ιωάννα και όλα αυτά που έχουν ακουστεί για του χρόνου κλπ… Από τη στιγμή που είναι μία επιλογή του καναλιού και η Ιωάννα, για να παρουσιάσει αυτό το δίδυμο την εκπομπή, τους στηρίζουν και τους δύο με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η θέση του καναλιού».Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε παρασκηνιακές συμπεριφορές, αφήνοντας σαφείς αιχμές:«Δεν είναι τυπικό, γιατί κατάλαβα ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι εκεί μέσα που δεν φέρθηκαν σωστά. Σ’ αρέσει, δεν σ’ αρέσει η Ιωάννα, μπορεί να μην τη συμπαθείς, να θεωρείς ότι δεν είναι καλή παρουσιάστρια… Ότι δεν φέρθηκαν σωστά…».Κλείνοντας, η Φαίη Σκορδά ξεκαθάρισε πως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν αποτελεί ζήτημα για το κανάλι.«Το ότι τον Λάμπρο τον θέλουν και ότι ο Λάμπρος θα συνεχίσει του χρόνου είναι δεδομένο. Το πρόβλημα δεν είναι ο Λάμπρος, το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που επιλέγεις έναν άνθρωπο, φέρεσαι και σε αυτόν τον άνθρωπο σωστά μέχρι να τελειώσει, μέχρι να μην τον θέλεις. Και αυτό δεν έγινε. Δεν τήρησαν όλοι αυτή την πρακτική, του ισότιμου, ο καθένας για τους λόγους του, χωρίς να φταίει ο Λάμπρος».Πηγή: tvnea.com